Экономика

В Псковской таможне состоялись рабочие встречи с представителями бизнеса

В Псковской таможне состоялись две рабочие встречи с представителями бизнеса и автоперевозчиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Для информирования участников внешнеэкономической деятельности о предпринимаемых таможенными органами мерах по реализации постановлений правительства РФ от 9 марта 2022 года № 311 «О мерах по реализации указа президента Российской Федерации от 8 марта 2022 года № 100», от 9 марта 2022 года № 312 «О введении на временной основе разрешительного порядка вывоза отдельных видов товаров за пределы территории Российской Федерации», от 9 марта 2022 года № 313 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2022 года № 100» в Псковской таможне состоялись две рабочие встречи с представителями бизнеса и автоперевозчиков, осуществляющих свою деятельность в Псковской области.

Сотрудники таможни ответили на многочисленные вопросы участников рабочих встреч. Кроме того, представители бизнеса и автоперевозчиков довели до руководства таможни информацию о возникающих проблемах при осуществлении своей деятельности в настоящих условиях.

До 31 декабря в отношении отдельных категорий товаров введен запрет на вывоз за пределы территории РФ товаров по перечню, согласно приложению к постановлению правительства РФ от 9 марта 2022 года № 311, и разрешительный порядок вывоза за пределы территории Российской Федерации на территории государств - членов Евразийского экономического союза, Республики Абхазия и Республики Южная Осетия отдельных видов товаров, поименованных в приложениях к постановлению правительства РФ от 9 марта 2022 года № 312.

Следует отметить, что в обоих случаях запретительная и ограничительная меры, исходя из положений пунктов 2 соответствующих постановлений правительства РФ от 9 марта 2022 года № 311 и № 312, имеют некоторые исключения в части их применения, в том числе введенные меры не распространяются, на товары, происходящие с территории Российской Федерации, сопровождаемые сертификатом о происхождении по форме СТ-1.

Сертификаты о происхождении товаров по форме СТ-1, подтверждающие происхождение товаров с территории Российской Федерации, выдаются Торгово-промышленной палатой Российской Федерации и ее территориальными палатами в субъектах Российской Федерации (полный Перечень торгово-промышленных палат, уполномоченных удостоверять сертификаты о происхождении товаров размещен на официальном сайте Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по адресу в разделе «Сертификация»). Заинтересованные лица могут обратиться в любую территориальную Торгово-промышленную палату независимо от места налоговой регистрации.

Перед участниками рабочих встреч выступила представитель Союза «Торгово-промышленная палата Псковской области» Наталья Моторина. Она рассказала о механизме выдачи сертификатов СТ-1.

Для получения сертификатов о происхождении товара формы СТ-1 в рамках реализации постановлений Правительства Российской Федерации № 311 и № 312 заявитель/экспортер (юридическое или физическое лицо) должен представить в торгово-промышленную палату письменное заявление, экспортные документы (экспортный контракт, товаросопроводительные документы) и акт экспертизы.

В случаях наличия на заявляемый товар акта экспертизы определения страны происхождения для выдачи сертификатов о происхождении товара формы СТ-1 сроком действия до одного года; акта экспертизы определения страны происхождения товара для целей получения сертификатов о происхождении товара (любой формы, отличной от формы СТ-1) и совпадении применяемого к заявляемому товару критерия происхождения, указанного в таком акте, с критерием происхождения, установленным Правилами определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года; наличия на заявляемый товар действующего сертификата о происхождении товара формы СТ-1, выданного в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 года №719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации»; наличия в отношении заявленного товара документов, подтверждающих выполнение критерия происхождения - «товар, полностью произведенный в Российской Федерации», установленного Правилами определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года, выдача сертификатов СТ-1 осуществляется без составления акта экспертизы определения страны происхождения и взимания соответствующей платы за данные работы. Наличие перечисленных уже имеющихся актов и экспертиз позволит исключить дополнительные издержки российских хозяйствующих субъектов-экспортеров.

При обращении за получением сертификатов СТ-1 заинтересованных лиц, не имеющих перечисленных актов экспертизы или сертификатов, необходимо предоставить документы, подтверждающие соответствие критериям происхождения, установленным Правилами определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств, принятыми в рамках Соглашения от 20 ноября 2009 года «О Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств». Такими документами являются: документы, подтверждающие факт регистрации предприятия экспортера (устав, свидетельство о регистрации, свидетельство о постановке на учет, учредительные документы – предоставляются при первом обращении); товаросопроводительные документы (контракт/договор экспортера с импортером, спецификация, счет/фактура, упаковочный лист, CMR); документы, подтверждающие факт приобретения товара экспортером у производителя/изготовителя: договор, счет-фактура/УПД: документы, подтверждающие факт изготовления товара на российском предприятии: штатное расписание, выписка из баланса с перечнем оборудования, технологический процесс производства, декларации/сертификаты соответствия; документы, подтверждающие получение и происхождение сырья, материалов и комплектующих, необходимых для изготовления товара (договоры поставки, счета-фактуры/товарные накладные/УПД, декларации/сертификаты соответствия, сертификаты качества); калькуляция цены товара на условиях «франко-завод» изготовителя в случае применения правила адвалорной доли,- пояснила Наталья Моторина.

Специалист Союза «Торгово-промышленная палата Псковской области» отметила, что при выдаче сертификатов о происхождении товара формы СТ-1 в рамках исполнения положений постановления Правительства РФ от 9 марта 2022 года № 311 и от 9 марта 2022 года № 312 их заполнение осуществляется с особенностями. В графе 4 сертификата в поле «Для представления в» указывается «Российской Федерации» и в графу 5 «Служебные отметки» вносится запись: «Для представления в таможенные органы Российской Федерации (постановления Правительства РФ от 09.03.2022 № 311 и от 09.03.2022 № 312)».

Участникам встреч также напомнили, что с 11 марта 2022 года в Псковской таможне начала работать «горячая линия» для физических и юридических лиц по вопросам перемещения товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза и совершения таможенных операций в отношении товаров.