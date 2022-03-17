Экономика

Начинается видеотрансляция программы «Деловой понедельник»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию новой программы «Деловой понедельник», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии - руководитель АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области» Анастасия Иванова. Разговор будет посвящен актуальным мерам поддержки предпринимательства, которые предоставляет центр «Мой бизнес».

Какие сейчас самые популярные среди предпринимателей меры поддержки и каков портрет целевой аудитории? Изменились ли ставки по займам в связи с поднятием ключевой ставки ЦБ? Планируется ли на фоне западных санкций расширить меры поддержки бизнеса?

Подробнее об этом и многом другом с гостьей студии поговорит ведущий - председатель Псковского областного регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» Стас Осовский.