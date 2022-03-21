Экономика

За год оборот торгового эквайринга Сбербанка в СЗФО достиг 176 млрд рублей

По итогам 2021 года оборот торгового эквайринга Северо-Западного банка ПАО Сбербанк вырос на 24% и достиг 176 млрд рублей. Количество торгово-сервисных точек, оборудованных терминалами для приема банковских карт с эквайрингом Сбера, увеличилось по СЗФО почти на 10%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-служба банка.

Более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос и оборот интернет-эквайринга – до 13 млрд рублей. Из них около 1 млрд рублей - это платежи, совершенные через SberPay.

«Сбербанк предлагает своим клиентом новый и безопасный способ покупок в интернете. При оплате через SberPay клиенту не нужно вводить реквизиты своей банковской карты. Оплата происходит с помощью мобильного приложения СберБанк Онлайн, а, значит, данные максимально защищены», - отметил председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

Наиболее динамичными на Северо-Западе по обороту интернет-эквайринга остаются сферы фудритейла (трехкратный прирост по отношению к 2020 году), электроника и товары для дома. Через терминалы эквайринга чаще всего покупают товары в супермаркетах, а также в магазинах электроники и товаров для дома.