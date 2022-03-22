Экономика

Ажиотаж на здоровье

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» о наличии лекарств в аптеках. Программа вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Не только сахар и предметы личной гигиены стали пропадать с полок магазинов. Уже несколько недель в аптеках сложно найти некоторые лекарственные препараты, покупатели жалуются на их дефицит. Россияне опасаются, что из-за санкций со стороны коллективного Запада и США в аптеках не будет необходимых лекарств и стараются закупить их впрок. При этом о прекращении работы в России заявили редкие иностранные фармацевтические компании.

Минздрав РФ официально высказался, что недостаток лекарств в аптеках связан с повышенным спросом, а не с прекращением поставок. В Росздравнадзоре уверили, что в ближайшие дни препараты завезут в торговые сети. Однако граждан эти заверения мало успокаивают и среди части населения продолжает царить паника, подогреваемая повышением цен на многие лекарства, в том числе и отечественные. Так, согласно статистике, цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты с 24 февраля по 16 марта выросли до 40%. Остальные медикаменты, по информации Росздравнадзора, подорожали в среднем на 5,7%. Чиновники считают виновными в таком росте цен СМИ, после материалов которых люди скупают абсолютно все, одержимые паническими настроениями. Сегодня вместе с нашими экспертами мы в «Дневном дозоре» попытаемся ответить на вопрос, чем вызван дефицит лекарств в регионе.

В своем еженедельном видеообращении губернатор Михаил Ведерников рассказал, что нехватка определенных лекарств, в частности, препаратов против болезней щитовидной железы, вызвана ажиотажным спросом. Люди скупили все, что было в аптеках, проблема это не областная, а федеральная, и ее решением уже занимаются, подчеркнул глава региона. Михаил Ведерников призвал псковичей не выкупать препарат полностью, когда он появится в аптеках.

«Нехватка препаратов для лечения болезней щитовидной железы. Этот вопрос находится в сфере ведения Росздравнадзора, мы с коллегами находимся в постоянном контакте. Вот, что могу сообщить: исчезновение конкретно этих лекарств вызвано исключительно нездоровым ажиотажным спросом. Приведу цифры: если в целом годовое потребление препаратов в стране составляет 11,5 миллиона упаковок, то сейчас уже в гражданском обороте находится 12 миллионов. Попросту говоря, скуплено все, что находилось в аптеках. В дополнение к сложностям логистики это и вызвало исчезновение препаратов. Проблема федеральная, и ее решением занимаются. На этой неделе дистрибьютеры-оптовики уже загрузили в систему мониторинга более миллиона упаковок на всю страну. Сколько их придет в Псковскую область, пока сказать точно сложно, но первые поставки могут быть уже на следующей неделе. Совершенно точно, они будут до конца месяца. И когда они придут, прошу подумать о других и не скупать все сразу, иначе пойдем по второму кругу».

Директор учреждения здравоохранения Псковской области «Управление фармации» Татьяна Кузьмина заверила - по рецептам для льготных категорий граждан в регионе есть все необходимые лекарства, в том числе и L-тираксин. Ажиотажный спрос лишил остальных посетителей аптек возможности приобрести препарат сейчас, поставки медикамента ожидаются в рабочем порядке. Поводов для беспокойства о дефиците лекарств нет ни сейчас, ни в перспективе, ни в части обеспечения льготников, ни в обычной продаже, уверена Татьяна Кузьмина. Даже если не будет импортного - будет отечественное лекарство, которое зачастую превосходит зарубежные препараты.

Фото: globalpskov.ru

«Никакого ажиотажа, потому что все отпускается на срок, определенный приказами Минздравом. Поэтому в больших количествах не отпускается, а в количествах, которые требуются для курсового лечения отпускают в рабочем порядке. Сейчас я вообще не вижу никаких условий и оснований для беспокойства именно в части льгот. И в розницу достаточно нормальная ситуация, если бы не было ажиотажного спроса, потому что у нас почти половина всех субстанций производится в стране, а все, что мы не производим - делают Индия и Китай. Около 80% перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов производятся на территории России. Более того, почти все иностранные фармкомпании заявили, что не уходят с российского рынка и будут осуществлять обеспечение пациентов».

Вызывает обеспокоенность у многих псковичей наличие необходимых медикаментов в больницах региона. Главный врач Островской центральной районной больницы Ирина Богачева подчеркнула - проблем с обеспечением лекарствами в учреждении нет.

«Проблем у нас нет, ажиотаж - это проблема населения. Больница обеспечена всем - и средствами, и препаратами».

Нехватка лекарственных препаратов в аптеках связана только с ажиотажным спросом. Такое мнение высказала врач-терапевт Псковской межрайонной больницы, депутат Псковского областного Собрания Елена Лунгу. По ее словам, рост цен также связан с тем, что недобросовестные продавцы на фоне повышенного спроса наживаются на покупателях. Медпрепараты будут дорожать из-за инфляции, но не в несколько раз, отметила врач.

«Я два дня заходила в аптеки - лекарства есть. Просто люди, учитывая такое настроение, покупают впрок на два, на три месяца, поэтому получилась нехватка лекарств. Насколько мне известно, на лекарства запреты не распространяются, поэтому будем продолжать сотрудничество с другими странами. Ожидаемый рост цен на все товары, конечно, мы не сможем предотвратить. За бесконтрольный рост, я думаю, возьмутся соответствующие органы. Такого, чтобы лекарства дорожали в два или в три раза, не будет. Это просто ажиотаж, на этом недобросовестные фармацевты и фармкомпании неправомочно поднимают цены».

Вице-спикер регионального парламента, в недавнем прошлом заместитель главного врача по хирургии областной клинической больницы Игорь Дитрих, комментируя сегодняшнюю тему, отметил, что не наблюдает большого количества обращений по поводу дефицита медикаментов в аптеках. Собеседник посоветовал гражданам при необходимости покупать аналоговые лекарства, предварительно посоветовавшись с лечащим врачом.

«В связи с сегодняшними событиями в социальных сетях обсуждается вопрос о дефиците лекарственных средств. Лично я не увидел большого количества жалоб и обращений на сайте губернатора, в комитет по здравоохранению, в Псковское областное Собрание депутатов. Они есть, но носят единичный характер. Ко мне, как к доктору, был ряд обращений о том, что делать, если нет лекарств в аптеках. Мы все люди разные, и все по-разному относимся к лекарствам: некоторые покупают заранее на определенный срок, некоторые покупают за неделю, когда достают последнюю валюту, а некоторые пьют утром последнюю таблетку и думают, надо бы купить еще сегодня или завтра. Отчасти это, конечно, вызывает ажиотажный спрос, потому что кто-то покупает впрок, а кто-то в последний момент. Да, скорее всего, в связи с определенными событиями, есть логистические проблемы».

В регионе проводится общественный контроль за стоимостью товаров, рассказала председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева. По ее мнению, ситуация с дефицитом товаров первой необходимости, скорее, нагнетаемая. Однако есть недостаток памперсов. Что касается поставок лекарственных препаратов, Наталья Горбачева отметила, что у нее вызывает тревогу только перебой с йодистым препаратом Тираксином.

«Я разговаривала с председателем комиссии по экономике, общественным помощником губернатора Псковской области Татьяной Кириленок. Она от лица палаты контролирует все цены на сахар и другое. Пока у нас местный контроль, потому что, мне кажется, любой нормальный человек считает ситуацию скорее нагнетаемой. Откуда ажиотаж? Мы 90-е пережили, ажиотаж у нас искусственный. Я сама вчера сходила в не очень популярный сетевой магазин - соль есть, крупы все есть, но сахара нет. Но это пройдет, по линии палаты это контролируется. 24 марта будет совет, и мы обсудим эту тему. Я все-таки верю, что все нормализуется».

Какое-то время дефицит лекарств, возникший из-за ажиотажного спроса, будет ощущаться. Кроме того, граждане столкнутся с повышением цен, особенно на импортные препараты. Но, в целом, ситуация не такая критичная, какой она представляется населению России. Такое мнение высказала доктор социологических наук, профессор кафедры государственного и муниципального управления СЗИУ РАНХиГС Альбина Бесчасная.

По ее словам, у зарубежных фармкомпаний нет политики полного прекращения поставок лекарственных препаратов в Россию: они приостанавливают инвестиции, маркетинговую деятельность, поддержку поставщиков или клинические испытания. Профессор подчеркнула, что российский рынок препаратов зависит от импорта на 55%, а 44% препаратов, продаваемых в России отечественные. Значимого дефицита не будет, по мнению эксперта, в том числе потому, что лекарства - не модный товар, а жизненная необходимость, и производители, скорее всего, не станут лишать россиян медикаментов.

Фото: mockva.ru

«На рынке фармпрепаратов 60% от общей доли продаж принадлежит дженерикам, а оригинальные препараты - всего лишь 40%. Это говорит о том, что все дженерики, которые производятся у нас в России, будучи аналогами оригинальных препаратов, не уступают по качеству. Значительного дефицита лекарственных препаратов мы не испытаем, или он не будет длительным. В 2014-2015 годы после присоединения Крыма мы точно так же переживали, что лекарственные препараты исчезнут с полок аптек, но они сохранились, и их продолжали продавать. На мой взгляд, ситуация не настолько фатальная, как мы предполагаем. Сейчас, безусловно, есть определенные трудности и проблемы, связанные с ажиотажным спросом. Как только это устаканится, можно будет ждать восстановление рынка лекарственных препаратов».

Большинство наших сегодняшних собеседников подчеркнули - проблема нынешнего дефицита лекарственных препаратов и рост их стоимости вызваны ажиотажным спросом на них. При этом льготные категории граждан защищены от резких колебаний потребительского спроса, для них жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты есть в наличии в Псковской области. Чиновники призывают людей не закупать медикаменты сверх меры, иначе даже после завоза новой партии товара в аптеках будет нехватка препаратов для продажи в розницу.

Дина Дабришюте