Ажиотаж на здоровье

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» о наличии лекарств в аптеках. Программа вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Не только сахар и предметы личной гигиены стали пропадать с полок магазинов. Уже несколько недель в аптеках сложно найти некоторые лекарственные препараты, покупатели жалуются на их дефицит. Россияне опасаются, что из-за санкций со стороны коллективного Запада и США в аптеках не будет необходимых лекарств и стараются закупить их впрок. При этом о прекращении работы в России заявили редкие иностранные фармацевтические компании.
Минздрав РФ официально высказался, что недостаток лекарств в аптеках связан с повышенным спросом, а не с прекращением поставок. В Росздравнадзоре уверили, что в ближайшие дни препараты завезут в торговые сети. Однако граждан эти заверения мало успокаивают и среди части населения продолжает царить паника, подогреваемая повышением цен на многие лекарства, в том числе и отечественные. Так, согласно статистике, цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты с 24 февраля по 16 марта выросли до 40%. Остальные медикаменты, по информации Росздравнадзора, подорожали в среднем на 5,7%. Чиновники считают виновными в таком росте цен СМИ, после материалов которых люди скупают абсолютно все, одержимые паническими настроениями. Сегодня вместе с нашими экспертами мы в «Дневном дозоре» попытаемся ответить на вопрос, чем вызван дефицит лекарств в регионе.
В своем еженедельном видеообращении губернатор Михаил Ведерников рассказал, что нехватка определенных лекарств, в частности, препаратов против болезней щитовидной железы, вызвана ажиотажным спросом. Люди скупили все, что было в аптеках, проблема это не областная, а федеральная, и ее решением уже занимаются, подчеркнул глава региона. Михаил Ведерников призвал псковичей не выкупать препарат полностью, когда он появится в аптеках.
Директор учреждения здравоохранения Псковской области «Управление фармации» Татьяна Кузьмина заверила - по рецептам для льготных категорий граждан в регионе есть все необходимые лекарства, в том числе и L-тираксин. Ажиотажный спрос лишил остальных посетителей аптек возможности приобрести препарат сейчас, поставки медикамента ожидаются в рабочем порядке. Поводов для беспокойства о дефиците лекарств нет ни сейчас, ни в перспективе, ни в части обеспечения льготников, ни в обычной продаже, уверена Татьяна Кузьмина. Даже если не будет импортного - будет отечественное лекарство, которое зачастую превосходит зарубежные препараты.
Фото: globalpskov.ru
Вызывает обеспокоенность у многих псковичей наличие необходимых медикаментов в больницах региона. Главный врач Островской центральной районной больницы Ирина Богачева подчеркнула - проблем с обеспечением лекарствами в учреждении нет.
Нехватка лекарственных препаратов в аптеках связана только с ажиотажным спросом. Такое мнение высказала врач-терапевт Псковской межрайонной больницы, депутат Псковского областного Собрания Елена Лунгу. По ее словам, рост цен также связан с тем, что недобросовестные продавцы на фоне повышенного спроса наживаются на покупателях. Медпрепараты будут дорожать из-за инфляции, но не в несколько раз, отметила врач.
Вице-спикер регионального парламента, в недавнем прошлом заместитель главного врача по хирургии областной клинической больницы Игорь Дитрих, комментируя сегодняшнюю тему, отметил, что не наблюдает большого количества обращений по поводу дефицита медикаментов в аптеках. Собеседник посоветовал гражданам при необходимости покупать аналоговые лекарства, предварительно посоветовавшись с лечащим врачом.
В регионе проводится общественный контроль за стоимостью товаров, рассказала председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева. По ее мнению, ситуация с дефицитом товаров первой необходимости, скорее, нагнетаемая. Однако есть недостаток памперсов. Что касается поставок лекарственных препаратов, Наталья Горбачева отметила, что у нее вызывает тревогу только перебой с йодистым препаратом Тираксином.
Какое-то время дефицит лекарств, возникший из-за ажиотажного спроса, будет ощущаться. Кроме того, граждане столкнутся с повышением цен, особенно на импортные препараты. Но, в целом, ситуация не такая критичная, какой она представляется населению России. Такое мнение высказала доктор социологических наук, профессор кафедры государственного и муниципального управления СЗИУ РАНХиГС Альбина Бесчасная.
По ее словам, у зарубежных фармкомпаний нет политики полного прекращения поставок лекарственных препаратов в Россию: они приостанавливают инвестиции, маркетинговую деятельность, поддержку поставщиков или клинические испытания. Профессор подчеркнула, что российский рынок препаратов зависит от импорта на 55%, а 44% препаратов, продаваемых в России отечественные. Значимого дефицита не будет, по мнению эксперта, в том числе потому, что лекарства - не модный товар, а жизненная необходимость, и производители, скорее всего, не станут лишать россиян медикаментов.
Фото: mockva.ru
Большинство наших сегодняшних собеседников подчеркнули - проблема нынешнего дефицита лекарственных препаратов и рост их стоимости вызваны ажиотажным спросом на них. При этом льготные категории граждан защищены от резких колебаний потребительского спроса, для них жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты есть в наличии в Псковской области. Чиновники призывают людей не закупать медикаменты сверх меры, иначе даже после завоза новой партии товара в аптеках будет нехватка препаратов для продажи в розницу.
Дина Дабришюте