Экономика

ФАС проверит обоснованность роста цен на бумагу

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проведет проверку обоснованности увеличения цен на бумагу.

«На фоне большого количества жалоб от граждан антимонопольная служба запросила у крупнейших производителей бумаги необходимую для проверки информацию», - приводит ТАСС сообщение ведомства.

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В ФАС подчеркнули, что в случае выявления нарушений антимонопольного законодательства и установления экономически необоснованных цен отдельными продавцами ведомство незамедлительно примет меры реагирования.