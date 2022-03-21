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Экономика

Без бумажки

21.03.2022 18:12|ПсковКомментариев: 0

Подорожание, ажиотаж среди потребителей, пытающихся сделать запасы, дефицит. Эту схему мы уже констатировали на рынках продуктов питания, лекарственных препаратов, бытовой химии. Причины могут лежать в реальной экономической плоскости, быть искусственно вызванными или опираться на желание нажиться на панике потребителей. Итог всегда один — необходимость государственного вмешательства для регулирования сферы. Теперь то же самое происходит на рынке бумаги. Самой обыкновенной бумаги, для принтеров и кассовых аппаратов, внезапно пропавшей из продажи или взлетевшей в цене до небывалых величин.

 

Ценные бумаги

На прошлой неделе в паблике «ВКонтакте» великолукской компании «Март», поставляющей товары для бизнеса, появилась запись с предупреждением для клиентов:

«Марки бумаги, которые раньше стоили 240-270 рублей, вчера еще стоили от 440 рублей за упаковку. А вот уже сегодня мы наблюдаем либо вовсе отсутствие бумаги у поставщиков, либо "нереальную" цену на нее - от 900 рублей за пачку. Точно придется экономить бумагу».

За несколько дней оказалось, что и 900 рублей — не предел. Сейчас популярную бумагу можно найти только на онлайн-площадках за невозможные 1600 рублей (столько на Ozon стоит пачка на 500 листов, если взять сразу коробку на пять штук) или 2675 рублей (это Wildberries, цена за пачку в комплекте из двух штук).

В торговой сети «Книжица» говорят, что у фразы «ценные бумаги» появилось еще одно значение.

«Ни у одного из поставщиков торговой сети "Книжица" сейчас нет в наличии бумаги для принтера. Нет ее и в наших магазинах, хоть многие и готовы заплатить за пачку в десять раз больше ее обычной стоимости. Ожидаемые сроки поступления, по предварительной информации, середина апреля и май, - описывает ситуацию маркетолог «Книжицы» Анна Пууман. - Вообще, 92% рынка бумаги для принтера в России сейчас принадлежит двум иностранным компаниям с тремя российскими фабриками. Одна из этих компаний сейчас начала производить неотбеленную бумагу бежевого цвета. Еще одна альтернатива – писчая бумага. Она менее плотная и менее белая, чем классическая бумага для принтера, но зато пока есть в свободной продаже».

Финская химическая компания Kemira 1 марта перестала поставлять в Россию хлорат натрия – отбеливатель, с помощью которого бумага становится пригодной для печати. На следующий же день крупный производитель офисной бумаги SvetoCopy из Светогорска в Ленинградской области (ЦБК принадлежит американскому собственнику) прекратил выпуск белых листов А4. Питерское издание «Мойка 78» пишет, что в городе существует химическое производство, выпускающее реагенты для бумажной промышленности, но заказов из Светогорска пока не поступало.

Самые запасливые успели подмести полки после первых же сообщений о перебоях с бумагой.

«Купили по 300 рублей 12 пачек как только появились сообщения о повышении цен. Этого хватит на срок от месяца до трех, как народ пойдет, - рассказала сотрудница фотоцентра, где делают ксерокопии, Юлия Лопаткина. - Чуть-чуть подняли цены. Раньше одна страница копии стоила 5 рублей, теперь по 7, а если печатать сразу 20 страниц, то цена прежняя. Пытаемся держаться на плаву. Рассчитываем, что запасов хватит, пока все не придет в норму».

«Воруют»

Ещё интереснее дело обстоит с чековой лентой. Собственного производства в России попросту нет. На отечественных заводах режут и сматывают в небольшие катушки термобумагу, ввезенную из-за границы. Такую работу в псковский фирме «Ролпа» делают уже двадцать лет, на предприятии заняты 11 человек.

«Приходят большие роли бумаги по 700 килограмм, - описывает процесс директор «Ролпы» Геннадий Сынков. - Их ставят на станки и раскручивают, разрезают на всевозможные размеры. Это обыкновенная бумага, покрытая специальным химическим составом. У наших не получается, нет подходящей бумаги и нет химии. Нам этого тоже не понять. В советское время был завод в Петербурге, в 90-е годы его разломали. Сейчас с бумагой будет беда».

Пока что предприятие работает на старых запасах. В порт Гамбурга из китайского Шэньчжэня уже пришел очередной груз, предназначенный для Пскова. Однако Геннадий Сынков опасается, сумеет ли он добраться до улицы Ижорского Батальона. «Лента.ру» пишет, что европейские портовые терминалы отказываются загружать и разгружать контейнеры с российскими грузами. Также их перевозку саботируют крупнейшие международные логистические компании, сообщает «Российская газета». Все это привело к тому, что на пути в Россию и из страны застряли товары за сотни миллионов евро.

«Товар уже нами оплачен. Хулиганят с нашими грузами. Не имеют права, а воруют, - дает Геннадий Сынков свою оценку происходящему. - Кассовые аппараты надо переделать, как раньше были, на обыкновенную бумагу, плотную. И все будет работать. Думаю, руководство страны все это знает лучше нас».

Налоговая служба уже разрешила торговать без чеков. На сайте ведомства появилось сообщение, что «в отдельных случаях» предпринимателей не будут штрафовать за невыданные покупателям бумажки.

«В период переориентации логистических цепочек возможны локальные кратковременные перебои с поставками, - говорится в сообщении. - В этот период ФНС России не планирует привлекать пользователей ККТ к ответственности за отсутствие бумажного чека, если расчет зафиксирован на кассе, а чековая лента отсутствует по не зависящим от них обстоятельствам (временное отсутствие на рынке). В данном случае это объективное обстоятельство, свидетельствующее об отсутствии вины».

Там же напоминание о существовании электронных чеков. Отправить такой продавец может с согласия покупателя на платформу «Мои чеки онлайн». Нужен будет номер телефона или адрес электронной почты. И кассовый аппарат с соответствующей функцией или покупка нового программного обеспечения. В конечном счете, эти затраты будут заложены в цену товара. Как и покупка новой кассы, если существующая сгорит, работая без бумаги. Да и при попытке оплатить карточкой аппарат просто не сработает. Так что мелкий бизнес скупает из магазинов остатки катушек.

«Чековую ленту поехала покупать без задней мысли, потому что заканчивалась, - рассказывает владелица ларька на Завеличье Ольга Семенова. - Берем сразу блоками по 25 штук в магазинах упаковки. В привычном магазине ее не оказалось, а у нас в кассе уже впритык. Объехала несколько точек. Нашла по 80 рублей, хотя раньше брали по 20. Взяла, куда деваться. Рассчитываю, что на месяц-полтора хватит, а потом перебоев не будет».

«Лопухи не понадобятся»

На то же самое надеются в правительстве. В минувшую пятницу производителей химикатов собирал глава Минпромторга Денис Мантуров. «Участники совещания, - сказано на сайте ведомства, - выразили готовность к интенсивной работе. Они отметили, что у отечественного химического комплекса сохраняется потенциал роста как за счет увеличения объемов выпуска уже производимой продукции, так и за счет создания новых ее видов. У отрасли имеется хороший задел в разработках отечественных технологий по производству химических товаров как бытового, так и промышленного использования». В министерстве промышленности пообещали поддержу в виде субсидирования кредитов и договоренностей с производителями базового сырья о снижении цен для отечественных переработчиков. А министерство просвещения поспешило заверить родителей, что сроки ОГЭ и ЕГЭ не будут передвинуты, бумаги на бланки хватит.

С производства реляции идут еще более бодрые.

«Не стоит паниковать. Никакого дефицита не будет, - заверил вице-президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров Андрей Фролов, - ни с офисной бумагой, ни с бумагой для газет и журналов, ни с бумажными полотенцами, ни с туалетной бумагой. Лопухи не понадобятся».

Кажется, это и в самом деле тот случай, когда всего-то и надо дождаться перестройки производственных и логистических цепочек. Покупали раньше химикаты «там», потому что так было удобно. Везли раньше готовую бумагу «через там», потому что так было дешевле. Но так как раньше уже не будет.

Юлия Магера, фото Вадима Боченкова

Теги: #Цены #спецоперация
Источник: Псковская Лента Новостей
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