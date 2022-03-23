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Экономика

Сбер начал прием заявок по льготной программе поддержки системообразующих предприятий

23.03.2022 15:48|ПсковКомментариев: 0

Сбер начинает принимать заявки по программе льготного кредитования Минпромторга России, направленной на поддержку системообразующих предприятий согласно постановлению правительства №393 от 17 марта 2022 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка. 

За несколько дней в банк поступило около 150 заявок на сумму 400 млрд рублей от предприятий крупного и среднего бизнеса. Первые кредиты по программе Сбер планирует выдать клиентам уже на следующей неделе.

По условиям программы, получить льготное финансирование могут предприятия из перечня системообразующих предприятий, утвержденных правительственной комиссией при Минпромторге России. Финансирование предоставляется на цели пополнения оборотных средств для операционной деятельности компании по ставке 11% годовых на срок до 12 месяцев. К отраслям, которые могут получить финансирование в рамках программы, относятся:

  • обрабатывающие производства,
  • ремонт автотранспортных средств и мотоциклов,
  • транспортировка и хранение, добыча полезных ископаемых,
  • оптовая и розничная торговля и другие. 
Теги: #Минпромторг #Сбербанк #Сбер
Источник: Псковская Лента Новостей
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