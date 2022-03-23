Экономика

Александр Котов о санкциях и росте цен

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Дом Советов», которая вышла на волнах радио «ПЛН FM» в Пскове (102.6 FM). Гостем студии стал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Ведущий Максим Костиков обсудил с ним причины последствия масштабных санкций, введенных Западом в отношении России на фоне проведения специальной военной операции на Украине.

- Александр Алексеевич, одни говорят, что РФ находится в полной изоляции от цивилизованного мира, другие, что есть страны Азии и Африки, поэтому не надо драматизировать. Как вы оцениваете ситуацию? Мы живем в XXI веке, в эпоху глобальных транснациональных корпораций, когда вся мировая экономика взаимосвязана. К чему приведет изоляция? Не ставит ли она Россию в положение страны-изгоя?

- Невозможно изолировать такую страну, как Россия. Ничего не получится. Я в этом убежден. Конечно, на каком-то этапе, вот сейчас, когда это находится в такой горячей фазе, будет много желающих, и их количество будет расти, нанести как можно больший ущерб экономике нашей страны. Мы это видим: как потоком сыплются санкции, везде и всюду ограничения, компании заявляют, что прекращают или приостанавливают свою деятельность в РФ. Но в современном мире международную экономическую интеграцию невозможно остановить. Это все равно в той или иной форме будет происходить. Естественно, пострадаем, надо это понимать. Может, короткое время будет длиться этот период, может быть, длинное. Мы должны быть сейчас готовы к этому.

Я согласен с мнением, что санкции для России — это хороший шанс, чтобы в стране обратили внимание на развитие своих собственных производств.

И даже в ситуации, когда нас обложили санкциями, Россия полностью выполняет свои обязательства и прокачивает в полном объеме газ по газотранспортной системе Украины. Россия готова поставлять и газ, и нефть, и зерно. Мы не отказались от тех поставок, предусмотренных договорами.

- Одно из опасений людей в том, что много средств тратится на специальную военную операцию. Кроме того, вводятся беспрецедентные санкции. Люди опасаются серьезных последствий, резкого ухудшения социально-экономического положения, дефолта, голода и так далее. Насколько это реально? Штатные госпропагандисты рассказывают, что все будет хорошо и Россия встала с колен, со всем справимся. Однако, люди уже сталкиваются с ростом цен.

- Было бы нелепо утверждать, что какие бы санкции нам не вводили, мы их не почувствуем. Это неправда.

- Хотя такие заявления звучат и от государственных мужей, не очень дальновидных.

- Это неправильно. Так заявлять безответственно. Мы говорим о том, что для нас наступили достаточно тяжелые времена, но они не катастрофичные, как некоторые пытаются это представить.

Будем искать выходы из создавшейся ситуации и обязательно эти выходы найдем. Наверное, будут какие-то издержки. Но ничего катастрофичного не произойдет, экономика Российской Федерации не рухнет. Найдем способы с нашим федеральным руководством, чтобы экономика работала, чтобы смогли думать, как развивать свою страну

- Какие вы видите причины роста цен на сахар, офисную бумагу? Это связано с естественными причинами (действием санкций, уходом компаний, ограничениями на поставки) или с паническими атаками и спекулятивными действиями?

- В большей степени это связано со спекулятивными действиями и паническими атаками на людей. Наверное, есть объективные причины. Можно посмотреть в каждый конкретный момент себестоимость реализуемого товара. Объясните, пожалуйста, с чего вдруг у нас должна вырасти в два раза и даже больше цена на сахар, которого в РФ больше, чем достаточно? Какие основания? Логистика, может, изменилась, транспортные расходы... Но рост в разумных пределах должен быть, а не в два раза и более. Почему вдруг возник такой ажиотаж на сахар, когда его запасов в РФ хватит, чтобы обеспечить все свое население? В крайнем случае можно притормозить экспорт. Какие основания? Нет никаких оснований. Значит, это однозначно паническая атака и спекулятивные действия на рынке.

У нас есть ФАС, ее задача — проследить все цепочки от производителя до прилавка магазина и понять, на каком этапе происходит накрутка цен, почему в конкретных случаях создается искусственный дефицит сахара, а также наказать недобросовестных участников этого процесса.

Хочу сказать, что звучат предложения, чтобы ограничить цены. Этого делать ни в коем случае нельзя. Нужно определиться, если мы приверженцы рыночной экономики, тогда с ценами нужно бороться поставками товаров — должным образом насыщать рынок, а не ограничивать рост цен. Иначе это может привести к другим последствиям, с которыми сталкивались в 90-е годы.

- Все говорят об УФАС. А УФАС говорит о том, что президент подписал указ, согласно которому, в компетенции региональных властей бороться со спекуляциями и ростом цен. Что могут сделать органы государственной власти, партийцы, общественники? Может быть, какой-то мониторинг?

- Мониторинг — вещь хорошая. С помощью мониторинга констатируют рост цен на определенные виды товаров. Но и без нашего мониторинга граждане, которые ходят в магазины, это знают. Просто мы показываем, что ситуация находится у нас на контроле, что следим за происходящим с ценами и готовы на это реагировать. Действенные рычаги по сегодняшнему действующему законодательству находятся в Федеральной антимонопольной службе. Безусловно, сегодня нужно с их стороны работать таким образом, чтобы выявлять тех, кто нарушает антимонопольное законодательство на рынке, чтобы они понесли самое суровое наказание. Только такими методами мы можем ликвидировать цепочки по сговору и фактически спекуляцию на рынке.

- Я наказанных пока ни разу не видел.

- Я, к сожалению, тоже. Хотелось бы такие примеры увидеть и рассказать об этом людям. Самое главное, это должны видеть те, кто пытается заниматься этими спекуляциями.