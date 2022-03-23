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Экономика

Проект по производству электрощитового оборудования согласовали в Пскове

23.03.2022 20:30|ПсковКомментариев: 0

Заседание наблюдательного совета особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино» состоялось в среду, 23 марта, под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, участники рассмотрели инвестиционный проект по производству комплектных распределительных устройств и трансформаторных подстанций 0,4-220 КВ.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Псковской области

Инвестором выступает Невский энергомеханический завод. Объем предполагаемых финансовых вложений — около 290 миллионов рублей.

Реализация проекта запланирована в один этап с выходом на проектную мощность предприятия уже в 2024 году. Ожидается, что ежегодно на производственной площадке будет производиться 4 000 квадратных метров утепленных блочно-модульных зданий для закрытых распределительных устройств, пунктов управления и операторских помещений; 300 тонн металлоконструкций для открытых распределительных устройств 35-220кВ, 500 распределительных устройств с воздушной и элегазовой изоляцией 6-35 кВ; 100 распределительных устройств с элегазовой изоляцией 6-10 кВ и 400 шкафов распределения, управления, релейной защиты и автоматики.

Рынок сбыта, по словам инвестора, обширный: промышленность, газо- и нефтедобыча, энергетика, строительство и ЖКХ. Инвестор также имеет опыт участия в крупных инфраструктурных проектах. Один из таких - строительство моста через Керченский пролив. Что касается поставщиков, то соотношение комплектующих импортного и российского производства примерно одинаково, сообщил инвестор.

Глава региона обратил внимание, что в сложившихся экономических условиях важно формировать базу поставщиков, основываясь на отечественном сегменте. В качестве примера привел возможность замены в производстве иностранных комплектующих продукцией промышленного электротехнического кластера Псковской области.

По итогу обсуждения инвестиционный проект одобрили участники наблюдательного совета. Руководство завода и ОЭЗ заключили соглашение о намерениях осуществления промышленно-производственной деятельности в «Моглино».

Губернатор пожелал инвестору успешного прохождения экспертного совета, заверив, что со стороны исполнительной власти региона проекту будет уделено необходимое внимание.

Михаил Ведерников также отметил, что даже в сложных экономических условиях работа по привлечению инвестиций в область не прекращается. В регионе предпринимаются все необходимые меры для адаптации экономики ко всем изменениям. «Мы как никогда внимательно будем сопровождать уже действующих и потенциальных инвесторов в нашем регионе, чтобы у каждого была возможность комфортно реализовывать свои планы на территории Псковской области», — подчеркнул глава региона.

Теги: #Псковская область #промышленность #проект
Источник: Псковская Лента Новостей
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