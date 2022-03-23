Экономика

Торговые центры в Пскове согласовали проекты «зеленых» зон по дизайн-коду

Крупные торговые центры Пскова, расположенные в зоне типовой городской застройки, предоставили и согласовали проекты «зеленых» зон на фасадах зданий для последующего размещения на них вывесок. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации города Пскова

Так, согласование проектов получили ТЦ «Рубин», ТК «Шайба», ТК «ПИК 60» и ТЦ «Европарк».

«Утверждение проектов "зеленых" зон – это 80% работы по приведению в соответствие фасадов зданий согласно дизайн-коду. Таким образом мы определяем места, где можно повесить вывеску, сохраняя при этом архитектуру здания. Затем последует работа по согласованию непосредственно макетов вывесок», - прокомментировал ход работы заместитель главы администрации города Пскова Павел Волков.

Согласно правилам благоустройства, санитарного содержания и озеленения города Пскова, до 3 июня текущего года владельцы торговых точек в зоне типовой застройки должны привести вывески в соответствие с дизайн-кодом.

Для согласования эскиза вывески и расположения ее на фасаде здания представителям бизнеса необходимо обратиться с заявлением и соответствующими документами в управление по градостроительной деятельности администрации Пскова. Со списком документов можно ознакомиться в административном регламенте.

Дизайн-код, регламентирующий внешний вид вывесок торговых точек, вступил в силу 3 июня 2020 года. В документе прописаны правила оформления, вид, место расположения, размеры, варианты крепления вывесок и другие нюансы. Ознакомиться с дизайн-кодом можно здесь.