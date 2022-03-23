Экономика

Алексей Севастьянов прокомментировал резкое подорожание запасных частей для автомобилей

Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов в Telegram-канале регионального парламента прокомментировал резкое подорожание запасных частей для автомобилей.

«Я думаю, в ближайшие 2-3 месяца мы поймем, на каком уровне зафиксируются цены на запчасти, но сейчас они неоправданно завышены. Скажем так, это спекулятивная ситуация», - отметил он.

«Я бы рекомендовал всем автомобилистам "скинуть скорость", и прежде, чем что-то покупать, а особенно про запас, подумать и этого не делать, не создавать панический ажиотаж. Всех запчастей все равно не закупишь – наперед не узнаешь, в чем может подвести автомобиль», - посоветовал основатель союза автотранспортных предприятий «Авто-Альянс».

По словам Алексея Севастьянова, сегодняшняя ситуация создана в большей степени отсутствием понимания логистических путей: «Мы не до конца понимаем, какие запчасти сможем производить, какие не сможем, на какие запчасти нужны комплектующие из внешних стран. Я думаю, что самое лучшее сейчас, это просто выждать время и приобретать те запчасти, которые сейчас необходимы, не более того».

Депутат предположил, что реальная картина на рынке запчастей на вторичном рынке автомобилей станет понятнее ближе к лету, а сегодняшний ценник на запчасти снизится минимум на 15-20%.

«Конечно, стоимость некоторых сложных агрегатных узлов трудно прогнозировать, но сейчас ценник однозначно ажиотажный и спекулятивный. В ближайшее время, я думаю, мы заметим, что цены зафиксируются, и будут потихоньку снижаться», - отметил Алексей Севастьянов.