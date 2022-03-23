Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
о рынке недвижимости
Топ учебных заведений для псковских выпускников. ЛОНГРИД
Тест-драйв ПЛН Geely Coolray
Главней всего погода в доме
Клиника косметологии нового поколения преображает псковичей
Зачем подавать показания, напомнил «Псковэнергосбыт»
Господин Рейтингомер
сахарная лихорадка
сравниваем цены на продукты
 
 
 
ещё Экономика 23.03.2022 15:290 (Без)работная Псковщина 24.03.2022 14:090 НДС вернется псковским налогоплательщикам в ускоренном порядке 24.03.2022 13:490 Запчасти для сельхозтехники можно изготовить в Белоруссии — Николай Романов 24.03.2022 13:430 Правительство подготовит нормативную базу для снижения долговой нагрузки на регионы 24.03.2022 13:330 Торговые центры в Пскове согласовали проекты «зеленых» зон по дизайн-коду 24.03.2022 13:160 Алексей Севастьянов прокомментировал резкое подорожание запасных частей для автомобилей
 
 
 
Самое популярное 21.03.2022 22:235 Псковичка погибла под колесами КамАЗа на улице Леона Поземского 22.03.2022 15:3827 Псковская оппозиционная журналистка Светлана Прокопьева уехала из России 21.03.2022 16:100 Снег в конце марта прогнозирует псковский гидрометцентр 21.03.2022 15:562 Рейтингомер: Обыски у Шлосберга & Co, самопиар Антона Сергеева и анекдот про вареную лягушку 22.03.2022 07:500 В Пскове нашли живым пропавшего 20 марта мужчину
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Алексей Севастьянов прокомментировал резкое подорожание запасных частей для автомобилей

24.03.2022 13:16|Псков

Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов в Telegram-канале регионального парламента прокомментировал резкое подорожание запасных частей для автомобилей.

«Я думаю, в ближайшие 2-3 месяца мы поймем, на каком уровне зафиксируются цены на запчасти, но сейчас они неоправданно завышены. Скажем так, это спекулятивная ситуация», - отметил он.

«Я бы рекомендовал всем автомобилистам "скинуть скорость", и прежде, чем что-то покупать, а особенно про запас, подумать и этого не делать, не создавать панический ажиотаж. Всех запчастей все равно не закупишь – наперед не узнаешь, в чем может подвести автомобиль», - посоветовал основатель союза автотранспортных предприятий «Авто-Альянс».

По словам Алексея Севастьянова, сегодняшняя ситуация создана в большей степени отсутствием понимания логистических путей: «Мы не до конца понимаем, какие запчасти сможем производить, какие не сможем, на какие запчасти нужны комплектующие из внешних стран. Я думаю, что самое лучшее сейчас, это просто выждать время и приобретать те запчасти, которые сейчас необходимы, не более того».

Депутат предположил, что реальная картина на рынке запчастей на вторичном рынке автомобилей станет понятнее ближе к лету, а сегодняшний ценник на запчасти снизится минимум на 15-20%.

«Конечно, стоимость некоторых сложных агрегатных узлов трудно прогнозировать, но сейчас ценник однозначно ажиотажный и спекулятивный. В ближайшее время, я думаю, мы заметим, что цены зафиксируются, и будут потихоньку снижаться», - отметил Алексей Севастьянов.

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Какие способы сохранения сбережений вы выбрали в текущих условиях?
В опросе приняло участие 335 человек
Сюжет: Рост цен и пустые полки Алексей Севастьянов прокомментировал резкое подорожание запасных частей для автомобилей Ажиотажный спрос на продовольствие в России фактически спал — Путин Россиян призвали проверять информацию о ситуации на товарном рынке Александр Котов отметил роль ФАС в борьбе с ростом цен Александр Котов предупредил об опасности ограничения цен Ажиотаж на здоровье Интерактив: Народ - дойная корова? Цены на детскую одежду и обувь зафиксировали по требованию УФАС Опрос ПЛН-ТВ: Как псковичи реагируют на повышение цен? Без бумажки Интерактив: И этот день не наш Интерактив: Обман потребителя Более половины опрошенных читателей ПЛН ничего не предпринимают на фоне роста цен Жители псковских деревень жалуются на возросшие цены на сахар Псковское УФАС работает недостаточно оперативно – губернатор Стало известно, когда в Псковскую область поставят препараты для лечения щитовидной железы В Госдуме попросили Минсельхоз разрешить продавать хлеб без упаковки Песков рассказал, купил ли он сахар впрок Меры государственной и общественной поддержки граждан на фоне роста цен (КРУГЛЫЙ СТОЛ). ВИДЕО Спрос на презервативы в России за февраль вырос почти на 20% В России взлетят цены на яйца Российские магазины стали отменять скидки и промоакции Сахар. Соль. Спички… Товар-цены-товар В Госдуме выступают за справедливую торговую наценку в 20-25% Интерактив: Кофе - теперь роскошь Владимир Кузь обсудил с облпотребсоюзом ситуацию вокруг роста цен на сахар Комитет по здравоохранению проводит мониторинг цен на лекарства в Псковской области Псковичам объяснили, почему не обнародуют результаты мониторинга цен Псковичей просят сообщать в Роспотребнадзор об отсутствии ценников в магазинах Алексей Севастьянов обратился к слушателям сарафанного радио по «сахарной проблеме» В одном из псковских магазинов сахар по 54 рублей раскупили за 15 минут Виктор Остренко: Рост цен не коснулся социальной корзины товаров Анастасия Повторейко о высоком спросе на медикаменты: Как хотелось бы, чтобы люди были прагматичны Ольга Милонаец назвала закупку сахара от производителя в долларах пережитком прошлого О необходимости прекратить ажиотаж в магазинах заявили в областном экономическом комитете Ольга Милонаец напомнила об отсутствии монополистов в розничной торговле За две недели цена на сахар в Псковской области возросла почти на 16% Александр Братчиков связал отсутствие сахара с паникой потребителей Псковский губернатор поручил организовать ежедневный мониторинг цен по основным группам товаров Почем сахар для народа Армен Мнацаканян — предпринимателям: Не надо делать сумасшедшие надбавки Сахар пропал с полок в продуктовых магазинах Острова Спекулянтам по рукам Ольга Милонаец призвала псковичей не устраивать ажиотаж в магазинах В правительстве поручили разобраться с рекордным подорожанием сахара В России временно запретили экспорт зерновых в ЕАЭС и сахара в третьи страны Сахар в островском магазине подешевел на 25% после вмешательства УФАС Опрос ПЛН-ТВ: Беспокоят ли псковичей последствия введения Западом масштабных антироссийских санкций? В Псковской области взлетели цены на огурцы и лимоны Помывка в бане подорожала для псковичей на 12% Стоимость корвалола в Псковской области выросла почти на 10% Запасов сахара в России более чем достаточно - эксперт «Постскриптум»: Что будет с экономикой и ценами? ВИДЕО Большинство участников опроса ПЛН беспокоят последствия экономических санкций «Деловой понедельник»: Бизнес в России – новые вызовы или новые возможности? ВИДЕО Стать вторым Китаем МВФ спрогнозировал рецессию в России из-за санкций В Пскове сохраняется ажиотажный спрос на сахар и соль Рабочая группа начнет контролировать наличие продуктов в островских магазинах Псковские власти разбираются с отсутствием сахара в магазинах Массовых увольнений и закрытий производств в Псковской области нет – губернатор Псковский губернатор сравнил спекулянтов с предателями Интерактив: Флешбэк из 90-х Меры поддержки регионального бизнеса в условиях санкций обсудили в Торгово-промышленной палате Фотофакт: Пустые полки псковских магазинов Рост цен на детское питание и подгузники наблюдается в Псковской области В России введут новые меры налоговой поддержки в условиях санкций «Дабришутинг»: Агония, кризис и импортозамещение Александр Борисов: Вопрос регулирования цен на ряд товаров является одним из ключевых Последний день фастфуда В Госдуме заявили о низкой вероятности дефолта в России из-за санкций В России начали дорожать очки и контактные линзы Глава МВФ не исключила дефолт в России из-за санкций В России ввели мораторий на проведение проверок бизнеса до конца 2022 года Президент России прокомментировал рост спроса на отдельные товары Глава ФАС России заявил об ажиотажном спросе на гречку и сахар В России определили перечень запрещенных к вывозу товаров Псковские производители не планируют повышать цены на овощи «Беседка»: Новая реальность агрофирмы «Победа». ВИДЕО Цены на социально значимые товары в России предложили закрепить законодательно Псковичи направили волонтерам «Единой России» более 50 жалоб на рост цен В России анонсировали меры соцподдержки в условиях санкций В «Единой России» предлагают настоять на национализации иностранных предприятий Олег Брячак прокомментировал идею национализировать закрывшиеся производства Более 25 млрд рублей направят дополнительно на льготные кредиты аграриям Свыше 20% косметических салонов в России могут в ближайшее время закрыться — эксперты Путин подписал указ о применении специальных мер во внешнеэкономической деятельности Путин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса Великолучане жалуются на дефицит сахара в магазинах «Лента» ограничила количество товаров при покупках в магазинах и онлайн В России предложили продавать некоторые продукты без упаковки В Псковской области проводят мониторинг запасов продуктов и товаров первой необходимости Владимир Кузь оценил угрозы дорожной отрасли Псковской области из-за санкций Торговым сетям разрешили ограничить продажу ряда товаров из-за спекулянтов Инфляции в РФ прогнозируют ускорение до 17% Герман Петрушко: Сегодня программа импортозамещения становится еще актуальнее, чем прежде Госдума одобрила законопроект о мерах поддержки граждан и бизнеса ФАС проведет проверку по факту роста цен на продукты в Псковской области Госдума рассмотрит ряд поправок для поддержки граждан и экономики из-за санкций Как санкции Запада отразятся на экономике России? Аркадий Мурылев спрогнозировал экономические риски для псковичей Андрей Михеев: Российская экономика справится с трудностями Псковичам сообщили о росте цен на продукты к Масленице Правительство сможет продавать сельхозпродукцию из госфонда при росте цен Центробанк ввел комиссию 30% для физлиц при покупке валюты на бирже Поставки электроники в Россию сворачиваются В России с 10 марта введут мораторий на плановые проверки для ИП и бизнеса Игорь Савицкий о ситуации в экономике: Полгода будут тяжелыми «Особое мнение»: Игорь Савицкий о новой реальности российского бизнеса. ВИДЕО Путин подписал указ о временных мерах по обеспечению финансовой стабильности России Меры по поддержке региональной экономики обсудили в Псковской области В России разрабатывают меры для поддержки малого бизнеса Александр Козловский: Мы должны продвигать проекты по импортозамещению Центробанк повысит ключевую ставку до 20% Банк России опубликовал официальное обращение в связи с санкциями Рост цен на электронику до 30% прогнозируется в России Рубль усилил снижение после просьб глав ДНР и ЛНР к Путину признать независимость Для сохранения цен на товары производители стали уменьшать размер упаковки
24.03.2022, 14:190 Заболеваемость COVID-19 превышает средний уровень в 16 районах Псковской области 24.03.2022, 14:130 «Сообразим на троих»: Гражданские свободы сегодня — роскошь или необходимость? ВИДЕО 24.03.2022, 14:090 НДС вернется псковским налогоплательщикам в ускоренном порядке 24.03.2022, 14:050 Обыски у псковской оппозиции обсудили на заседании комиссии СПЧ при президенте
24.03.2022, 14:030 Пьяного водителя «Нивы» задержали полицейские в Великих Луках 24.03.2022, 14:010 Турнир по стрельбе из пистолета провели псковские росгвардейцы 24.03.2022, 13:490 Запчасти для сельхозтехники можно изготовить в Белоруссии — Николай Романов 24.03.2022, 13:440 Работников культуры чествовали сегодня в Пскове
24.03.2022, 13:430 Правительство подготовит нормативную базу для снижения долговой нагрузки на регионы 24.03.2022, 13:330 Торговые центры в Пскове согласовали проекты «зеленых» зон по дизайн-коду 24.03.2022, 13:250 Псковские архивисты назвали способ борьбы с фейками 24.03.2022, 13:210 Бизнесу необходимо предоставить в Роскомнадзор уведомления об обработке персональных данных
24.03.2022, 13:180 Девушка попала в больницу после наезда автомобиля в Пскове 24.03.2022, 13:160 Алексей Севастьянов прокомментировал резкое подорожание запасных частей для автомобилей 24.03.2022, 13:150 Спектакль о полиции в идеальном мире покажут псковичам 24.03.2022, 13:030 Николай Романов: Если не поддержать крупные предприятия, мы останемся без пропитания
24.03.2022, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 24.03.2022, 13:000 Догазификацию поселка Локня планируют завершить до конца года 24.03.2022, 12:551 Иван Мешков примет участие в праймериз ЕР по выборам в Псковскую гордуму 24.03.2022, 12:520 На Северо-Западе объем платежей через сервис «Плати-QR» от СберБанка достиг 8 миллиардов рублей
24.03.2022, 12:510 Заболеваемость кишечными инфекциями превысила среднемноголетние значения в Пскове 24.03.2022, 12:480 Факты о ПЭТ-упаковке перечислили псковичам 24.03.2022, 12:440 «Гайд-парк»: Николай Романов о весеннем севе, импортозамещении и нацпроектах в сфере АПК. ВИДЕО 24.03.2022, 12:420 «Псковские тепловые сети» рассказали о важности информирования населения
24.03.2022, 12:300 Почти 200 человек заразились коронавирусом в Псковской области, четверо умерли 24.03.2022, 12:230 Сообразим на троих: Гражданские свободы сегодня — роскошь или необходимость? 24.03.2022, 12:210 Площадку у Могилы Неизвестного солдата отремонтируют в Пскове 24.03.2022, 12:160 Полиция изъяла в Пскове и Великих Луках фальшивые купюры
24.03.2022, 12:120 Выступление «жемчужины Кавказа» впервые пройдет в Пскове 24.03.2022, 12:052 Союз журналистов призвал власти принять меры в отношении Google и YouTube за цензуру СМИ 24.03.2022, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Николем Романовым 24.03.2022, 12:010 Назначен новый советник псковского губернатора
24.03.2022, 12:000 Конкурс на лучшее исполнение фортепианного произведения прошел в Пскове 24.03.2022, 11:470 Россия снимает ограничения на перемещение через границу с Казахстаном и Монголией 24.03.2022, 11:310 Парапеты отремонтировали на крыше одного из домов в Пскове 24.03.2022, 11:200 Въехавшую в трактор петербурженку осудили в Дедовичском районе
24.03.2022, 11:020 Порховичка решила не ждать ограничений приставов и оплатила долг 24.03.2022, 10:560 Интерактив: Подарки за здоровье 24.03.2022, 10:540 Сколько лет страхового стажа нужно для выхода на пенсию в 2022 году, рассказали псковичам 24.03.2022, 10:450 За кражу кошелька в магазине косметики будут судить великолучанку
24.03.2022, 10:355 В Пскове и Псковском районе ввели ограничения из-за бешенства 24.03.2022, 10:310 «Гайд-парк»: Николай Романов о весеннем севе, импортозамещении и нацпроектах в сфере АПК 24.03.2022, 10:280 Родители псковских школьников смогут сдать ЕГЭ 29 марта 24.03.2022, 10:170 Мужчина попался на краже косметики в Пскове
24.03.2022, 10:120 Туман с видимостью 500 метров сохранится на севере Псковской области 24 марта 24.03.2022, 09:570 Две псковички обратились в травмпункт после наездов автомобилей 24.03.2022, 09:510 Остров присоединился к всероссийской акции «Звезды героев» 24.03.2022, 09:380 Водитель бросил пострадавшего пассажира и скрылся после ДТП в Плюсском районе
24.03.2022, 09:300 Андрей Козлов: Большие ограничения – это иногда и большие возможности 24.03.2022, 09:230 Число эвакуированных в Россию из Донбасса и с Украины превысило 400 тысяч 24.03.2022, 09:210 Оплатившую свадьбу сына украденными деньгами женщину осудили в Великих Луках 24.03.2022, 09:050 Всемирный день борьбы с туберкулезом отмечают 24 марта
24.03.2022, 08:480 Жилой дом сгорел в великолукской деревне из-за неправильной эксплуатации печи 24.03.2022, 08:400 Режим ограничения полетов на юге и в центральной России продлили до 1 апреля 24.03.2022, 08:250 Великолучанка украла одежду при помощи невменяемой сестры и попала в суд 24.03.2022, 08:100 Каратисты из Псковской области заняли призовые места на турнире в Петербурге
24.03.2022, 07:520 Энергетики попросили правительство усилить поддержку отрасли 24.03.2022, 07:360 Компания Renault приостанавливает производственную деятельность в России 24.03.2022, 07:180 В России предложили ввести эталонные цены на стройматериалы 24.03.2022, 07:020 Борис Елкин рассказал о ходе подготовки к демонтажу Троицкого моста
23.03.2022, 22:150 Заявление о «неоправданном росте цен» приняли псковские коммунисты 23.03.2022, 22:000 Псковичам назвали способ получения ключа доступа к ФГИС ЕГРН 23.03.2022, 21:500 Пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе мессенджера 23.03.2022, 21:404 Оплатить задолженность по капремонту в рассрочку предлагают псковичам
23.03.2022, 21:301 Церковь Николы Вратаря отреставрируют в Печорах 23.03.2022, 21:202 Лучшим работникам сферы ЖКХ вручили награды в Пскове 23.03.2022, 21:000 С новыми мошенническими схемами познакомили псковских курсантов 23.03.2022, 20:450 Что чудесного в псковских болотах, обсудили со школьниками писатели
23.03.2022, 20:300 Проект по производству электрощитового оборудования согласовали в Пскове 23.03.2022, 20:150 Сотрудники МЧС провели противопожарный рейд в Плюсском районе 23.03.2022, 20:005 Интерактив: Чертова дюжина пеньков 23.03.2022, 19:453 Карантин по бешенству ввели в Пскове из-за покусавшего женщину кота
23.03.2022, 19:300 О новых правилах получения справки на владение оружием напомнили псковичам 23.03.2022, 19:200 Два автомобиля столкнулись у пешеходного перехода в Пскове 23.03.2022, 19:101 Еще одно уголовное дело по факту получения взятки в филиале ПсковГУ завели в Великих Луках 23.03.2022, 18:500 Антитеррористическую безопасность образовательных учреждений обсудили в Пскове
Читать всё

Спецоперация на Украине

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru