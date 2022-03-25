Экономика

Более трети псковичей согласны на «черную» зарплату – опрос

На «черную» зарплату сегодня согласны 35% псковичей – чуть меньше, чем в конце 2021 года. Этот показатель косвенно свидетельствует о стабильности и отсутствии паники на рынке труда, заявили аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, основываясь на данных опроса, проведенного с 21 по 23 марта.

На работу с «черной» или «серой» зарплатой сегодня готовы устроиться 35% жителей Пскова. Напротив, 40% согласны трудоустроиться только на условиях «белого» дохода. Тех, кто не возражает против зарплаты «в конверте», больше в городе среди мужчин (47% против 25% среди женщин). Опрошенные с доходом менее 50 тысяч рублей потенциально готовы к «серой» схеме выплаты зарплаты чаще тех, кто зарабатывает больше (41%).

Готовность соискателей устроиться на работу с зарплатой «в конверте» – косвенный показатель турбулентности в экономике и на рынке труда в стране в целом, считают исследователи. В этом смысле сегодня ситуация достаточно стабильна и паники нет: в декабре 2021 года 4 из 10 россиян были согласны на «черную» зарплату, а во время первой волны коронавируса в апреле 2020 года – 46%.

Наиболее терпимы к доходу «конверте» россияне были в феврале 2009 года (60% опрошенных), а в апреле прошлого года SuperJob фиксировал минимальное число соискателей, согласных на «серую» и «черную» зарплату – 36%.