ПсковГУ не справляется с подготовкой кадров для местных предприятий — Игорь Савицкий

Псковский государственный университет не справляется со своими функциями по подготовке профессиональных кадров для местных предприятий. Такое мнение в авторской программе Любови Кузнецовой «Кузница» в прямом эфире радио «ПЛН FM» в Пскове (102.6 FM) озвучил известный псковский промышленник, генеральный директор холдинга NPN Игорь Савицкий.
По словам промышленника, он пытался сделать с ПсковГУ совместный проект по подготовке инженеров, однако университет не выразил заинтересованности в его реализации. Помимо этого, Игорь Савицкий отметил, что на сегодняшний день государственные органы в целом не проявляют должного интереса к подготовке специалистов.
«Как готовить слесаря, электрика, станочника — это все известно, это все недорого, это все можно вполне наладить, но, опять же, заинтересованности со стороны государственных органов нет, а вот подготовка кадров, она, конечно, нуждается в широкой поддержке администрации, в том числе Псковской области», - подчеркнул он.