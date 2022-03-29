Экономика

ПсковГУ не справляется с подготовкой кадров для местных предприятий — Игорь Савицкий

Псковский государственный университет не справляется со своими функциями по подготовке профессиональных кадров для местных предприятий. Такое мнение в авторской программе Любови Кузнецовой «Кузница» в прямом эфире радио «ПЛН FM» в Пскове (102.6 FM) озвучил известный псковский промышленник, генеральный директор холдинга NPN Игорь Савицкий.

«Что касается подготовки кадров — тут у нас очень большой пробел. Я на протяжении последних 20 лет пытался как-то решить проблему подготовки кадров. Там нет никаких секретов, кадры готовить можно, можно готовить их при предприятиях. ПТУ себя в этом не оправдали, по-моему. Но и наши структуры, которые готовят кадры, в частности, наш университет, к сожалению, со своими функциями не справляются», - сказал Игорь Савицкий.

По словам промышленника, он пытался сделать с ПсковГУ совместный проект по подготовке инженеров, однако университет не выразил заинтересованности в его реализации. Помимо этого, Игорь Савицкий отметил, что на сегодняшний день государственные органы в целом не проявляют должного интереса к подготовке специалистов.

«Как готовить слесаря, электрика, станочника — это все известно, это все недорого, это все можно вполне наладить, но, опять же, заинтересованности со стороны государственных органов нет, а вот подготовка кадров, она, конечно, нуждается в широкой поддержке администрации, в том числе Псковской области», - подчеркнул он.