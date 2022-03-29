В случае сокращения работникам псковских предприятий помогут найти работу — Андрей Михеев

Если предприятия в Псковской области будут вынуждены сократить сотрудников, уволенным работникам помогут в дальнейшем трудоустройстве. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил председатель комитета по экономической политике и инвестиционному развитию Псковской области Андрей Михеев.
Он напомнил, что на данный момент из-за санкций возникли проблемы, в частности, в работе компании «Йура Корпорейшн Рус», завода «Сибирский гостинец» и компании «Элементум». На данный момент все предприятия выплачивают зарплату сотрудникам и находятся в поиске решений для возобновления работы.