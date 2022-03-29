Экономика

Китайским партнерам представили экономические возможности Псковской области

«Российско-Китайский бизнес-форум промышленных предприятий», участниками которого стали 250 представителей китайских и российских компаний, состоялся 29 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

От российских регионов на мероприятии были только представители Москвы и Псковской области. Руководитель Фонда инвестиционного развития Псковской области Наталья Плявинская представила китайским партнерам перспективные направления сотрудничества.

«В 2021 году внешнеторговый оборот Псковской области с Китаем составил 725 миллионов долларов, — отметила Наталья Плявинская. — Доля Китая в общем объеме товарооборота региона составляет лишь 4,4%. Большими перспективами развития обладают отрасли промышленности, сельского хозяйства, туризма, транспортно-логистический комплекс».

Сейчас фонд собирает предложения от региональных предприятий о потребностях в закупке оборудования, машинно-технической продукции, комплектующих в КНР, чтобы минимизировать последствия санкций. «До конца апреля планируем более предметную встречу с представителями китайского бизнеса, которые заинтересованы во взаимодействии именно с нашим регионом и предприятиями», - добавила Наталья Плявинская.