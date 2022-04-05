Работу «мобильных офисов» организуют псковские налоговики в отделениях МФЦ

Консультативные «мобильные офисы» УФНС России по Псковской области будут работать в апреле в отделениях приема заявителей ГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области» (МФЦ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.
В ходе работы «мобильного офиса» налогоплательщики смогут получить консультации по налоговому законодательству, узнать о льготах по имущественным налогам и о том, как правильно их оформить.
Каждого желающего специалисты налоговой службы проинформируют о кампании по декларированию доходов, полученных в 2021 году, помогут заполнить заявление на подключение «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц», что позволит в дальнейшем дистанционно получать услуги ФНС.
Налоговики будут принимать граждан в МФЦ в соответствии с утвержденным графиком:
Псков – 13 и 27 апреля,
Гдов – 29 апреля,
Великие Луки – 11 апреля,
Локня – 12 апреля,
Кунья – 19 апреля,
Новосокольники – 19 апреля,
Порхов - 12 и 26 апреля,
Плюсса - 14 апреля,
Опочка - 27 апреля,
Бежаницы - 19 апреля,
Новоржев - 20 апреля,
Палкино - 21 апреля,
Пыталово - 22 апреля,
Невель - 21 апреля,
Пустошка - 20 апреля,
Себеж - 22 апреля.