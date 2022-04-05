Экономика

Работу «мобильных офисов» организуют псковские налоговики в отделениях МФЦ

Консультативные «мобильные офисы» УФНС России по Псковской области будут работать в апреле в отделениях приема заявителей ГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области» (МФЦ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

В ходе работы «мобильного офиса» налогоплательщики смогут получить консультации по налоговому законодательству, узнать о льготах по имущественным налогам и о том, как правильно их оформить.

Каждого желающего специалисты налоговой службы проинформируют о кампании по декларированию доходов, полученных в 2021 году, помогут заполнить заявление на подключение «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц», что позволит в дальнейшем дистанционно получать услуги ФНС.

Налоговики будут принимать граждан в МФЦ в соответствии с утвержденным графиком:

Псков – 13 и 27 апреля,

Гдов – 29 апреля,

Великие Луки – 11 апреля,

Локня – 12 апреля,

Кунья – 19 апреля,

Новосокольники – 19 апреля,

Порхов - 12 и 26 апреля,

Плюсса - 14 апреля,

Опочка - 27 апреля,

Бежаницы - 19 апреля,

Новоржев - 20 апреля,

Палкино - 21 апреля,

Пыталово - 22 апреля,

Невель - 21 апреля,

Пустошка - 20 апреля,

Себеж - 22 апреля.