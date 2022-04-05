Экономика

Власти обсуждают расширение сотрудничества в сфере занятости с предприятиями Великих Лук

Возможности сотрудничества и варианты трудоустройства жителей региона обсудила исполняющая обязанности председателя комитета по труду и занятости Псковской области Алена Трунова с одними из крупнейших работодателей в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В ходе рабочих встреч с руководителями предприятия «Великолукский мясокомбинат» и «ЗЭТО» Алена Трунова рассказала о программах поддержки работодателей (в том числе субсидировании трудоустройства молодежи до 30 лет), работе цифровой платформы «Работа в России» и выгоде ее использования для работодателей. Участники встреч подробно обсудили расширение возможностей сотрудничества в сфере занятости.

Предприятия «Великолукского агропромышленного холдинга» – одни из лучших работодателей на российском рынке, принимают активное участие в организации занятости населения. Ежегодно предприятия холдинга создают тысячи новых рабочих мест, обеспечивают население области стабильной работой с достойной зарплатой, всеми социальными гарантиями и возможностями для профессионального роста. Численность сотрудников холдинга на сегодняшний день превышает восемь тысяч человек. По словам руководства холдинга, никакие изменения в структуре занятости не планируются, организации работают в штатном режиме.

На «ЗЭТО» трудятся около двух тысяч человек, из них более 700 – это высококвалифицированные специалисты. Предприятие развивается и осваивает новые рынки, открывая простор для инициативы, новаторства и реализации самых смелых идей, предоставляет широкие возможности специалистам для повышения профессиональных качеств, обмена опытом, карьерного роста. Для улучшения условий труда на предприятии существует широкий спектр социальных программ для сотрудников и их семей.

«Помимо внешних факторов, на ситуацию на рынке труда большое влияние оказывают отношения между службой занятости и работодателями, поэтому для нас крайне важно найти пути увеличения заявленных вакансий и приумножить варианты трудоустройства для ищущих работу жителей региона», – подвела итоги встречи Алена Трунова.