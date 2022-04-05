Экономика

Резервный фонд правительства России увеличат за счет нефтегазовых доходов

Резервный фонд правительства России увеличится на 273,4 млрд рублей. Средства задействуют, в том числе, на обеспечение стабильности экономики в условиях внешних санкций. Как сообщается на сайте кабмина, распоряжения об этом уже подписаны.

Основной источник увеличения резервного фонда – 271,6 млрд рублей – дополнительные нефтегазовые доходы, полученные в I квартале 2022 года. Право правительства распоряжаться этими средствами закреплено поправками в закон об особенностях исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году, утвержденными президентом в начале марта. Эти полномочия позволяют кабмину быстро и гибко реагировать на изменение ситуации в экономике, пояснили в правительстве.

Резервный фонд создан для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий федерального значения, не предусмотренных в законе о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год.

Средства из фонда направляются на социально значимые цели. В 2021 году они были выделены, в частности, на финансирование единовременных президентских выплат пенсионерам и семьям с детьми от 6 до 18 лет, а также мероприятий, связанных с борьбой с коронавирусом, в том числе закупку бесплатных лекарств.