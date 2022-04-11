Игорь Иванов заявил о достаточном количестве вакансий в Псковской области

Вакансий в Псковской области на сегодняшний день достаточно. Об этом в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил председатель Псковского областного Совета профсоюзов Игорь Иванов.
В частности, рабочие места псковичам готовы предоставить и в Псковском областном совете профессиональных союзов, а также на туристических базах и в здравницах области.
«Мы сейчас особо тщательно мониторим рынок труда, ведь введение санкций и ограничительных мер затрагивает реальный сектор экономики: кто-то зависит от комплектующих, кто-то просто был с иностранным участием, поэтому мы должны смотреть, чтобы люди труда, которые были заняты в производственных цепочках, не пострадали, чтобы занятость была на прежнем уровне», - отметил глава Псковского облсовпрофа.