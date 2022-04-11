Экономика

Игорь Иванов заявил о достаточном количестве вакансий в Псковской области

Вакансий в Псковской области на сегодняшний день достаточно. Об этом в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил председатель Псковского областного Совета профсоюзов Игорь Иванов.

«В целом, у нас ситуация стабильная. Я думаю, что мы справимся, что все будет хорошо. Даже если где-то убывает, где-то прибывает. У нас очень много вакансий, мы плотно работаем с комитетом по труду, у нас предложений-то достаточно. Вакансии есть, приходите, работайте. Мы готовы, насколько это возможно, обеспечить достойные условия труда, достойную заработную плату», - сказал Игорь Иванов.

В частности, рабочие места псковичам готовы предоставить и в Псковском областном совете профессиональных союзов, а также на туристических базах и в здравницах области.

«Мы сейчас особо тщательно мониторим рынок труда, ведь введение санкций и ограничительных мер затрагивает реальный сектор экономики: кто-то зависит от комплектующих, кто-то просто был с иностранным участием, поэтому мы должны смотреть, чтобы люди труда, которые были заняты в производственных цепочках, не пострадали, чтобы занятость была на прежнем уровне», - отметил глава Псковского облсовпрофа.