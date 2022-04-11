Экономика

Игорь Иванов о работе облсовпрофа в условиях санкций и рынке труда в регионе

За последние полтора месяца практически все структуры в России ощутили на себе последствия введения западных санкций. Как эта ситуация отразилась на работе Псковского областного совета профессиональных союзов, в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в программе «Двое на одного» рассказал его председатель Игорь Иванов. Также он оценил ситуацию на рынке труда в Псковской области.

– Все мы в последние полтора месяца живем в условиях новой общественно-политической реальности. Насколько новая ситуация, новые реалии отразились на профсоюзах? Внесло ли это какие-то коррективы в вашу работу?

– Безусловно, проведение специальной операции отражается на всех, в том числе и на деятельности Псковского областного совета профессиональных союзов и наших членских организаций. Сейчас мы особо тщательно мониторим рынок труда, ведь введение санкций и ограничительных мер затрагивает реальный сектор экономики: кто-то зависит от комплектующих, кто-то просто был с иностранным участием, поэтому мы должны смотреть, чтобы люди труда, которые были заняты в производственных цепочках, не пострадали, чтобы занятость была на прежнем уровне.

Мы много работали в пандемийный период, чтобы сохранить и выйти на цифры 2020 года. Сейчас эта задача еще более усложняется, поэтому мы мониторим ситуацию, работаем с людьми, с бизнесом. Есть, конечно, проблемы, но в целом у нас ситуация стабильная.

– А какой прогноз? Как, по-вашему, ситуация будет развиваться в будущем?

– Я думаю, что мы справимся, что все будет хорошо. Даже если где-то убывает, где-то прибывает. У нас очень много вакансий, мы плотно работаем с комитетом по труду, у нас предложений-то достаточно. Об этом, насколько я знаю, говорят и гости, которые приходят к вам на эфиры. Вакансии есть, приходите, работайте. Мы готовы, насколько это возможно, обеспечить достойные условия труда, достойную заработную плату.

Мы сами, как достаточно крупный работодатель, тоже готовы принимать на работу разных специалистов: в наши здравницы, на наши туристические объекты, да даже и в областной совет профсоюзов. Мы смотрим, кого мы можем привлечь либо в рамках гражданско-правовых договоров, либо взять в штат. Такая работа ведется, предложения есть, поэтому критического ничего не вижу. Вообще, я призываю всех сильно не нагнетать, как и раньше, работать надо. Если все будем работать, тогда все будет хорошо.

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– Вы сказали, что на сегодняшний день есть трудности. Есть уже понимание, по каким отраслям, где сегодня с какими-то трудностями из-за беспрецедентных санкций столкнулись, где профсоюзы фиксируют ухудшение социально-экономического положения трудящихся?

- В целом, все эти предприятия известны, уже проводились соответствующие встречи. Вот большое предприятие с иностранным участием – «Йура Корпорейшн Рус» – там первичной профсоюзной организации нет, поэтому пусть пока решают на своем уровне. Если люди организуются, если будет обращение, мы будем людей пристраивать, предлагать какие-то вакансии, как я и говорил. Может, и здесь вся ситуация разрешится. Также и по другим предприятиям.

Я для всех слушателей и читателей говорю, что вы всегда можете к нам обратиться. Хотя я не раз говорил, что первичная профсоюзная организация создается или вспоминают про профсоюзы только когда жареный петух клюнет. Ну да, так и есть. С этим живем, с этим работаем. В любом случае, если сегодня есть беда, если сегодня есть проблема, если нарушаются ваши трудовые права, если вы видите и чувствуете, что вы можете потерять работу, не ждите, обращайтесь к нам. Наши телефоны доступны, мы находимся в центре города. Мы поможем вместе с членскими организациями, с нашими специалистами. Оформим первичную профсоюзную организацию, возьмем вас в нашу профсоюзную семью и будем сопровождать от начала до конца. В обиду никто никого не даст. А дальше, останетесь ли вы после этого членом профсоюза или нет, — это уже на вашей совести.

– Фиксируете ли вы увеличение спроса на услугу? Есть ли увеличение интереса к вступлению в профсоюз, какая динамика?

- Динамика положительная, запрос есть. Сейчас к нашей корпоративной структуре особенное внимание, люди хотят объединяться, люди хотят быть вместе. Это и по государственным учреждениям. Мы говорили, что работаем в тесной связи с органами исполнительной власти, у нас хорошая динамика по социальной защите пошла. Но мы и работаем бок о бок. Беженцев, например, наши сотрудники принимают совместно, мы работаем бок о бок, наверное, это тоже объединяет, поэтому сегодня такой запрос есть.

Во многом, потому что есть проблема. Когда есть проблема, люди обращаются в профсоюз, - это факт. Мы всех ждем в ряды. Чем нас больше, тем лучше, тем более эффективно мы сможем решать поставленные перед нами задачи.

Беседовали Александр Савенко и Константин Калиниченко