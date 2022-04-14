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Экономика

Гудбай, Европа

14.04.2022 17:53|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему ограничения проезда в ЕС российского автотранспорта. Программа вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM). 

 

Страны ЕС ограничили пропуск грузового автотранспорта, зарегистрированного в России и Белоруссии. Псковская область, граничащая сразу с двумя странами Евросоюза, занимающаяся транзитом товаров в Европу со всей территории РФ, ощутила последствия этого запрета сразу же: на пунктах пропуска в Эстонию и Латвию образовались многокилометровые очереди грузовых автомобилей.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отреагировал на ситуацию. Глава региона отметил, что будут разрабатываться меры поддержки предприятий, пострадавших от новых западных санкций, а отечественные перевозчики намерены осваивать альтернативные транспортные маршруты.

«Проблема заключается в том, что перевозчики на российских номерах в эти страны больше проехать не могут. Конечно, в этой связи будут не исполняться контракты, где-то и продукция будет портиться, если речь о пищевой промышленности. Но я знаю, что часть наших производителей пользуется услугами ряда европейских компаний, на которых эти санкции не распространяются. Поэтому, я думаю, федеральное правительство при принятии ответных мер все эти вещи будет учитывать. Хотя мы, как сказал Дмитрий Анатольевич Медведев, не будем из-за отдельных идиотов изолировать Россию от всего мира. Нет, мы будем искать возможности, работать».

Новая логистика может вызвать рост цен, по словам областных властей, этот момент будет на контроле. С другой стороны, местные производители получают рынок, где меньше конкуренция, что, конечно, открывает новые возможности для бизнеса и должно повысить спрос на российский продукт. Но пока для большого сектора экономики, связанного с экспортно-импортными перевозками, остается много нерешенных вопросов. Насколько актуальна проблема запрета на въезд отечественных перевозчиков в ЕС для Псковской области и какие выходы из ситуации существуют?

Письменных жалоб от российских перевозчиков на ограничение перемещений не поступало, но есть звонки с рассказами о сложностях, которые существуют сейчас на пунктах пропуска в ЕС, рассказал уполномоченный по защите прав предпринимателей Псковской области Аркадий Мурылев. По его словам, необходимо принимать решения по поддержке данной отрасли, так как зеркальные меры, то есть запрет на прохождение через российскую границу европейских перевозчиков, не спасет ситуацию, как и использование транспортных компаний дружественных стран для перевозок российских грузов. Также омбудсмен обозначил две главных проблемы отечественных грузоперевозчиков на сегодняшний день.

«Какая сейчас возникла проблема: возросла плата за перевозку товара. Если раньше наши перевозчики были готовы возить груз за 700 евро, за 1000 евро, то сейчас сумма возросла до 2000 евро за одну фуру. Цену поднимают именно европейские перевозчики. Многие из них не хотят даже ехать и везти товар. Есть вторая проблема - усугубилось положение наших производителей, которые занимаются лесопереработкой. Помимо того, что у них и раньше возникали проблемы с перевозкой пиломатериалов, в связи с закрытием пункта пропуска, теперь перечень товаров включен в список разрешенных к вывозу, однако вывезти в Европу их сейчас на нашем автотранспорте невозможно. Стоит вопрос о сохранении наших лесоперерабатывающих предприятий».

Несмотря на постановление своего же правительства, эстонцы не пропускают через границы продукты питания, медикаменты и гуманитарную помощь, отмечает руководитель Псковского регионального отделения общероссийской общественной организации «Опора России» Валерий Лесников. По его словам, сейчас предприниматели готовят пакет предложений российскому правительству, направленный на поддержку бизнеса, связанного с грузоперевозками. Сейчас важно не предпринимать поспешных действий, чтобы не навредить еще больше, ведь экономика России сильно зависит от логистики и грузоперевозок, добавил общественник. Валерий Лесников предположил, что в настоящее время предприниматели будут думать, что делать дальше, бизнесу предстоит переориентироваться.

«Политика на сегодняшний день наносит ущерб всей экономике, к сожалению. Но экономика, мы понимаем, выстроена за последние 30 лет не совсем правильно. Она просто за полярным миром. Кто это понимает, тот ищет новые пути развития своего бизнеса. Поедем в Китай или в Казахстан, или по России».

До введения пятого пакета санкций у нас были транспортные компании, работавшие на экспорт, а сейчас это все централизовалось во внутренние перевозки, отметил бизнесмен Георгий Кухи. Логистика, как была, так и осталась, добавил предприниматель, только теперь она вся досталась соседям-прибалтам. С того момента, как они перестали пускать российских перевозчиков в Евросоюз, эта отрасль отечественной экономики фактически была зачищена, сказал Георгий Кухи, поскольку лизинговая нагрузка на транспортные компании в России огромная, по сравнению с тем же Евросоюзом.

«После введения санкций автотранспортные международные компании перестанут существовать. Они уже перестали существовать: это все TIR-перевозки (ред. – на пограничных пунктах груз проходит проверку по ускоренной схеме), страховки. Это целый процесс на большие предприятия, которые обслуживают всю ситуацию».

Ударом под дых назвал ограничения перемещения российского автотранспорта в страны ЕС генеральный директор «Северо-западной инвестиционной компании» Николай Загоруй. Он рассказал о ситуации, которая сложилась в его фирме на данный момент: 35 машин шло с грузом на экспорт, за границу их не пустили, теперь они вынуждены доставить товар обратно и вернуть заказчику, преодолев порядка 800 км. Бензин, потраченный на это, никто не оплатит, отметил Николай Загоруй. На данный момент в компании 55 водителей, осуществлявших экспортно-импортные перевозки. Необходимо решать много вопросов, подчеркнул предприниматель, нужно определиться с тем, как теперь осуществлять грузоперевозки из ЕС. Кроме того, по мнению собеседника, необходимо что-то менять в начислении транспортного налога.

«Сегодня транспортный налог огромный. Мы по своему предприятию в год платим 4-5 миллионов транспортного налога. Машины стоят, а транспортный налог мы платим. Вместе с тем наши дороги глумятся над ними, вандалят и их, и импортный транспорт. Правильно было бы не транспортный налог брать, а вложить его в составляющую стоимости топлива на колонке. Заправил литр – копейку отдал на содержание дорог. И иностранец, и отечественный перевозчик в одинаковых условиях. А так машина стоит без водителя. Водитель сам за рубежом работает. А мы с этой машины все равно платим транспортный налог. Это неправильно».

Еще не все фирмы, работающие с российскими импортно-экспортными перевозчиками ощутили на себе последствия нового пакета санкций ЕС. Так, это пока не стало проблемой для предприятия «Евро-Керамика», рассказал в эфире нашей радиостанции его генеральный директор Владимир Панченко. Он пояснил, что фирма работает с иностранными перевозчиками, которые пока могут въезжать в Россию.

«Мы работали с иностранными перевозчиками. У нас пока можно въезжать. Если мы сейчас примем какие-то ответные меры и запретим им, тогда это будет грустно. Почему мы сейчас испытываем эту проблему. Транспортные компании МС брали контейнер в Испании. Мы его привозили в Таллин, там перегружали в вагоны и он приходил в Печоры. Сегодня мы так сделать не можем. Мы сейчас пытаемся решить этот вопрос, ищем друзей-партнеров в Европе, которые могли бы это сделать. Везти даже их машинами – слишком большое удорожание. Бессмысленно везти товар, поскольку по этой цене не будет спроса на продукцию. Если дальше будет продолжаться эта ситуация, мы им скажем: "Сегодня вы к нам не поедете, пропустим только продукты и медикаменты". Не только продукты и медикаменты важны. Важны еще и 900 человек, работающих на предприятии, их семьи, дети».

Как показал наш опрос, проблема запрета на въезд отечественных перевозчиков в ЕС для Псковской области актуальна. Те перевозчики и фирмы, сотрудничающие с ними, которые еще не ощутили на себе влияние транспортных ограничений, могут пострадать в случае поспешных решений в виде ответных, особенно зеркальных, мер России на санкции Запада. Пока бизнес-сообщество больше озабочено решением возникших проблем и находится в ожидании федеральных мер поддержки, нежели готово рассмотреть сложившиеся обстоятельства как точку роста для себя.

Дина Дабришюте

Теги: #Дневной дозор #грузоперевозки
Источник: Псковская Лента Новостей
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