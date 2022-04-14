Гудбай, Европа

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему ограничения проезда в ЕС российского автотранспорта. Программа вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Страны ЕС ограничили пропуск грузового автотранспорта, зарегистрированного в России и Белоруссии. Псковская область, граничащая сразу с двумя странами Евросоюза, занимающаяся транзитом товаров в Европу со всей территории РФ, ощутила последствия этого запрета сразу же: на пунктах пропуска в Эстонию и Латвию образовались многокилометровые очереди грузовых автомобилей.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отреагировал на ситуацию. Глава региона отметил, что будут разрабатываться меры поддержки предприятий, пострадавших от новых западных санкций, а отечественные перевозчики намерены осваивать альтернативные транспортные маршруты.
Новая логистика может вызвать рост цен, по словам областных властей, этот момент будет на контроле. С другой стороны, местные производители получают рынок, где меньше конкуренция, что, конечно, открывает новые возможности для бизнеса и должно повысить спрос на российский продукт. Но пока для большого сектора экономики, связанного с экспортно-импортными перевозками, остается много нерешенных вопросов. Насколько актуальна проблема запрета на въезд отечественных перевозчиков в ЕС для Псковской области и какие выходы из ситуации существуют?
Письменных жалоб от российских перевозчиков на ограничение перемещений не поступало, но есть звонки с рассказами о сложностях, которые существуют сейчас на пунктах пропуска в ЕС, рассказал уполномоченный по защите прав предпринимателей Псковской области Аркадий Мурылев. По его словам, необходимо принимать решения по поддержке данной отрасли, так как зеркальные меры, то есть запрет на прохождение через российскую границу европейских перевозчиков, не спасет ситуацию, как и использование транспортных компаний дружественных стран для перевозок российских грузов. Также омбудсмен обозначил две главных проблемы отечественных грузоперевозчиков на сегодняшний день.
Несмотря на постановление своего же правительства, эстонцы не пропускают через границы продукты питания, медикаменты и гуманитарную помощь, отмечает руководитель Псковского регионального отделения общероссийской общественной организации «Опора России» Валерий Лесников. По его словам, сейчас предприниматели готовят пакет предложений российскому правительству, направленный на поддержку бизнеса, связанного с грузоперевозками. Сейчас важно не предпринимать поспешных действий, чтобы не навредить еще больше, ведь экономика России сильно зависит от логистики и грузоперевозок, добавил общественник. Валерий Лесников предположил, что в настоящее время предприниматели будут думать, что делать дальше, бизнесу предстоит переориентироваться.
До введения пятого пакета санкций у нас были транспортные компании, работавшие на экспорт, а сейчас это все централизовалось во внутренние перевозки, отметил бизнесмен Георгий Кухи. Логистика, как была, так и осталась, добавил предприниматель, только теперь она вся досталась соседям-прибалтам. С того момента, как они перестали пускать российских перевозчиков в Евросоюз, эта отрасль отечественной экономики фактически была зачищена, сказал Георгий Кухи, поскольку лизинговая нагрузка на транспортные компании в России огромная, по сравнению с тем же Евросоюзом.
Ударом под дых назвал ограничения перемещения российского автотранспорта в страны ЕС генеральный директор «Северо-западной инвестиционной компании» Николай Загоруй. Он рассказал о ситуации, которая сложилась в его фирме на данный момент: 35 машин шло с грузом на экспорт, за границу их не пустили, теперь они вынуждены доставить товар обратно и вернуть заказчику, преодолев порядка 800 км. Бензин, потраченный на это, никто не оплатит, отметил Николай Загоруй. На данный момент в компании 55 водителей, осуществлявших экспортно-импортные перевозки. Необходимо решать много вопросов, подчеркнул предприниматель, нужно определиться с тем, как теперь осуществлять грузоперевозки из ЕС. Кроме того, по мнению собеседника, необходимо что-то менять в начислении транспортного налога.
Еще не все фирмы, работающие с российскими импортно-экспортными перевозчиками ощутили на себе последствия нового пакета санкций ЕС. Так, это пока не стало проблемой для предприятия «Евро-Керамика», рассказал в эфире нашей радиостанции его генеральный директор Владимир Панченко. Он пояснил, что фирма работает с иностранными перевозчиками, которые пока могут въезжать в Россию.
Как показал наш опрос, проблема запрета на въезд отечественных перевозчиков в ЕС для Псковской области актуальна. Те перевозчики и фирмы, сотрудничающие с ними, которые еще не ощутили на себе влияние транспортных ограничений, могут пострадать в случае поспешных решений в виде ответных, особенно зеркальных, мер России на санкции Запада. Пока бизнес-сообщество больше озабочено решением возникших проблем и находится в ожидании федеральных мер поддержки, нежели готово рассмотреть сложившиеся обстоятельства как точку роста для себя.
Дина Дабришюте