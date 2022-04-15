Экономика

Два псковских оптовика необоснованно подняли цены на офисную бумагу

Двум псковским оптовикам выдали выдали предостережения из-за повышения цен на офисную бумагу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Федеральной антимонопольной службы по Псковской области.

«По результатам рассмотрения обращений граждан на повышение цен на офисную бумагу, поступивших в УФАС по горячей линии, двум псковским оптовикам - сети магазинов "КанцПарк" и магазину "Графика" выданы предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства», - говорится в сообщении.

Анализ рынка, изучение логистических цепочек и цен заводов-производителей показали, что магазины установили экономически необоснованную торговую наценку на данный товар. Так, в розничных магазинах сети «КанцПарк» наценка за несколько дней марта поднималась от 123,4% до 165%, а в магазине «Графика» - от 199% до 265%. При этом это была собственная наценка на бумагу, не связанная с ценами поставщиков-производителей, заметили в ведомстве.

«Псковское УФАС России обращает внимание на необходимость ответственного поведения участников всей товаропроизводящей цепочки и недопустимость необоснованного повышения цен, в том числе в ситуации возможного увеличения спроса на товары. При обнаружении признаков недобросовестного поведения ведомство будет принимать меры антимонопольного регулирования», - добавили в региональном управлении.