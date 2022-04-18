Экономика

Псковичам предлагают легализовать свои деньги и попасть под амнистию капиталов

Налогоплательщики, легализовавшие свои средства, находящиеся в иностранных банках, попадут под амнистию капиталов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Федеральной налоговой службы России по Псковской области.

«С 14 марта в России стартовал четвертый этап налоговой амнистии капиталов. До 23 февраля 2023 года физические лица могут сообщить о своих счетах и вкладах в иностранных банках, ценных бумагах, долях участия в иностранных организациях, а также о контролируемых иностранных компаниях. Кроме того, налогоплательщик сможет задекларировать и другие активы и наличные денежные средства. При этом гражданин обязан соблюсти определенное условие: в течение 30 дней со дня сдачи декларации средства будут положены на счет в российском банке», - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что гражданин, легализовавший средства и активы, освобождается от ответственности за нарушения, связанные с приобретением подобного имущества. Ему гарантируется освобождение от уголовной, административной и налоговой ответственности. Также будет соблюдена тайна заявленных в этих декларациях сведений, невозможность их использования для возбуждения или расследования уголовных дел и даны правовые гарантии сохранности капитала.

Прием специальных деклараций осуществляется в любом территориальном налоговом органе до 28 февраля 2023 года. Подать специальную декларацию можно только на бумажном носителе лично, либо через своего уполномоченного представителя, действующего на основании нотариально заверенной доверенности. Представление специальной декларации по почте и в электронной форме с ЭЦП не допускается.

Более подробно об амнистии капиталов налогоплательщики смогут узнать на промо-странице сайта ФНС России «Специальная декларация». Там же доступна и форма заполнения декларации.