Экономика

Сбер одобрил бизнесу СЗФО выдачу кредитов с господдержкой более чем на 7 млрд рублей

За первый месяц работы программы льготного кредитования Банка России объем средств по одобренным заявкам от предпринимателей Северо-Запада в Сбере составил 7,4 млрд рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ПАО «Сбербанк».

Около 70% суммы будет направлено на выплаты малому бизнесу, 30% – представителям среднего бизнеса. Больше всего заявок поступает от предприятий, работающих в сфере торговли.

Более 70% заявок по кредиту «Господдержка 15%» по Северо-Западу банк получает от предпринимателей Санкт-Петербурга и Ленобласти, Вологодской и Калининградской областей. Средний объем займа составляет 5 млн рублей. Срок кредита определяется индивидуально: для оборотного кредитования – до 3 лет, для инвестиционного – до 10 лет. Ставка составляет 15% для малого и 13,5% для среднего бизнеса и фиксируется на 365 дней независимо от срока кредита.

Подать документы на получение кредита онлайн или в офисе Сбера можно предпринимателям, чей бизнес включен в реестр МСП, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий. При этом бизнес не может относиться к предприятиям, указанным в части 3-4 статьи 14 209-ФЗ и не должен быть связан прямо или через учредителей с долей участия в уставном капитале более 25% с юридическими лицами, не относящимися к субъектам малого и среднего предпринимательства.