Экономика

Представительство Национальной ассоциации инвесторов открылось в Псковской области

Представительство НАИ.РФ открылось в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании. Возглавил его предприниматель и руководитель регионального отделения «Партии Роста» Игорь Романов.

Приоритетными направлениями деятельности региональных подразделений Национальной ассоциации инвесторов является взаимодействие с органами государственной власти и МСУ, общественными объединениями, СМИ по консолидации усилий, направленных на реализацию уставных целей НАИ.РФ; проведение мониторинга изменений в законодательных и нормативных правовых актах, участие в подготовке НПА в сфере деятельности членов Ассоциации.

Региональные отделения, представительства НАИ.РФ нацелены на содействие инвесторам, членам Ассоциации в субъектах РФ в осуществлении ими долгосрочных инвестиций; представляют экономические, правовые и имущественные интересов членов Ассоциации в государственных органах власти, общественных объединениях, коммерческих предприятиях и организациях.

Ранее представительства Национальной Ассоциации инвесторов были открыты более чем в 20-ти субъектах РФ.