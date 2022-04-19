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Экономика

Александр Котов: Не верю ни в какой «железный занавес»

20.04.2022 18:00|Псков

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Дом Советов», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гостем студии стал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Ведущий Максим Костиков поговорил с ним о влиянии санкций на экономику России, «железном занавесе» и контроле за ростом цен.

 

- Александр Алексеевич, как вы оцениваете, насколько страна и наш регион готовы к экономическим вызовам? Ситуация, к сожалению, не улучшается, а только ухудшается. Ждет ли нас апокалиптический сценарий? Все ли так плохо, как рассказывают оппоненты действующей власти, либо все радужно, как вещают пропагандисты?

- Надо разделить, что будет происходить в целом с экономикой в стране, и то, что будет происходить в отдельных регионах. Думаю, апокалиптического сценария в экономике точно не будет.

Если вы обратили внимание, глава Банка России Эльвира Набиуллина сказала о том, что российскую экономику ждет серьезная структурная перестройка. Речь о том, что необходимо заниматься импортозамещением, производить товары, комплектующие, которые нужны для выстраивания всех логистических цепочек, связанных с деятельностью предприятий. Вопрос в том, сколько времени на это потребуется. Сейчас есть разные оценки экспертов. Кто-то рисует пессимистичные сценарии, говорит о том, что на это потребуется слишком много времени. А кто-то говорит, что, если собраться, если правильно организовать эту работу, мы можем в достаточно короткие сроки провести эту структурную перестройку.

Я отношусь к категории людей, которые считают, что при нормальной организации работы правительства и региональных властей удастся этот период сократить до минимума. Сейчас активно этим занимаемся.

Вы знаете, что на областном уровне работает региональный штаб по устойчивому функционированию экономики области. Заседания штаба проводятся в еженедельном режиме, губернатор лично руководит его работой. Предпринимаются меры в рамках наших возможностей. Ряд вопросов отправляем на федеральный уровень, чтобы там могли их обобщить, принять необходимые меры в короткий промежуток времени.

Пока ничего страшного не происходит. Мы все реалисты. Мы понимаем, что с течением времени будем в большей степени чувствовать санкции. И мы должны быть готовы, должны умело противостоять.

- Многие эксперты говорят о том, что полностью перейти на импортозамещение, полностью перестроить национальную экономику в условиях XXI века невозможно. Возьмем период столетней давности — индустриализация советского времени. Страна могла фактически полностью обеспечить себя в 20-30-е годы. Но это было в XX веке. Сегодня, когда большая зависимость от транснациональных компаний, когда все компоненты невозможно производить в своей стране, это невозможно. Не является ли этот план утопичным?

- Этот план не направлен на то, чтобы мы жили с закрытыми границами, не осуществляя экономическую кооперацию с другими странами.

- То есть не верите в «железный занавес»?

- Абсолютно не верю ни в какой «железный занавес». Невозможно такую страну, как Россия, закрыть, чтобы она существовала отдельно от процессов, которые происходят в мировой экономике. Мы просто будем искать те связи, которые нам помогут развивать нашу экономику. Я имею в виду те страны, которые готовы сегодня на долгосрочные отношения с Российской Федерацией. У нас есть, что поставлять за рубеж. Количество этих товаров и услуг будет только расти. Уже сегодня мы готовы получать какие-то разработки, которые нам полезны, из других дружественных нам стран.

Если посмотреть на ситуацию в мире, мы увидим, что сегодня Соединенные Штаты Америки и оголтелая политика Европейского Союза, которая уже заставляет задуматься об адекватности руководителей этих европейских государств, направлена на уничтожение экономики России.

- Это целенаправленный действия.

- Абсолютно. Это целенаправленные действия. Но они имеют и обратный эффект. Мне кажется, что рано или поздно руководителям этих европейских государств, входящих в состав Европейского Союза, придется задуматься о том, какие последствия этих санкции несут и для них. А у нас есть целый ряд стран в мире, с которыми мы можем сотрудничать и устанавливать долгосрочные отношения. Экономика России будет выстраиваться таким образом.

- Люди уже пережили первую скачкообразную волну роста цен. Аналитики говорят, что это далеко не конец. К чему быть готовыми псковичам? Что ожидать в ближайшей перспективе? Будет ли галопирующая инфляция? Будут ли проблемы на рынке труда? Какие прогнозы?

- Если правительство и органы власти в регионах будут предпринимать правильные шаги, то галопирующей инфляции не будет. Нельзя этого допустить. Понятно, что роста цен не избежать. Мы видим, что сегодня в магазинах растут цены не только на товары первой необходимости, но и практически на все реализуемые товары. Нужно за этим внимательно следить.

Необходимо заниматься мониторингом цен, следить за цепочками поставок продукции, которые влияют на ценообразование. У нас есть соответствующие контролирующие надзорные органы.

Зачастую рост цен не обоснован. Потому что мы наблюдаем повышение стоимости той продукции, которая производится внутри страны. Найти объективное обоснование значительному повышению цен на эту продукцию весьма сложно. У областного Собрания нет полномочий, чтобы проверять цепочки ценообразования, принимать меры для реагирования в тех случаях, когда рост цен не обоснован. Такими полномочиями обладает ФАС и региональные управления на местах.

Сегодня прошло заседание Совета областного Собрания депутатов. На сессии 28 апреля в рамках парламентского часа заслушаем руководителя регионального УФАС по вопросу, связанному с контролем ценообразования. Самое главное, мы хотим послушать, какие принимаются меры в этом направлении, кого наказали, что планируется сделать в ближайшее время. Предстоит, на мой взгляд, достаточно серьезный разговор. Этот разговор важен, чтобы мы, используя информацию из первых уст, могли на встречах с избирателями объяснять, что делают власти на уровне региона, чтобы цены необоснованно не росли.

- Как скажется на Псковской области закрытие границ РФ и стран Балтии? Наш регион всегда был транзитным — воротами в Европу. Как это отразится на транспортных компаниях, на тех, кто работал в этой сфере? Приведет ли это к ухудшению социально-экономического положения? Изучают эту ситуацию в Доме Советов?

- Да, эту ситуацию мониторят. Мы сейчас ищем варианты для разрешения ситуации.

Безусловно, это плохо. Совершенно очевидно, пострадают не только перевозчики, но и те, кто имеет договоры на поставку продукции в одну и другую сторону. Никак не могу найти логику в принимаемых (Евросоюзом — ред.) решениях.

Может, надеются на то, что введением бесконечных санкций удастся задушить экономику России. Но не получится.

Санкции, которые действуют сейчас и которые предполагается вводить, как раз мобилизуют экономику РФ. Обратный эффект будет с точки зрения нашего внутреннего развития. Я убежден, что наше правительство, региональные органы власти найдут способы, когда экономика России будет развиваться более быстрыми темпами.

Теги: #псковское областное собрание #экономика
Источник: Псковская Лента Новостей
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