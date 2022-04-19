Экономика

Пригласить руководителя УФАС на парламентский час намерены депутаты областного Собрания

Мерам по регулированию цен на продовольственные и непродовольственные социально значимые товары будет посвящен парламентский час ближайшей сессии Псковского областного Собрания депутатов – в рамках контрольных полномочий депутаты намерены заслушать информацию управления федеральной антимонопольной службы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, заседание пройдет 28 апреля – повестку утвердил совет законодательного органа.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

С предложением предоставить парламентскую трибуну областному управлению ФАС выступил председатель комитета по экономической политике областного Собрания Андрей Козлов. Депутат сообщил коллегам, что комитет получил несколько десятков обращений, как коллективных, так и персональных, в которых жители региона задают вопросы о необоснованном скачке цен на товары первой необходимости. «Я как еще в недавнем прошлом производитель не понимаю причин такого роста. Общался с бывшими коллегами – большинство производителей сохранили цены, а в магазинах мы видим совсем другую картину», - поделился с членами Совета Собрания Андрей Козлов.

Вице-спикер Александр Братчиков поддержал коллегу. «Это предложение пересекается с вопросом о поддержке малого и среднего предпринимательства да и жителей области. Хотелось бы узнать, как УФАС работает с ценами, с ценообразованием, с недобросовестными поставщиками», - аргументировал председатель бюджетного комитета.

Спикер Александр Котов согласился, что подобные обращения есть уже у каждого депутата. «Речь идет не только о товарах первой необходимости, но и в целом о ценообразовании. Когда проходит заседание регионального штаба по устойчивому функционированию экономики, губернатор всегда подчеркивает, что с точки зрения помощи бизнесу, поддержки предприятий важно понимать, что за счет бюджетных средств мы не поощряем спекуляцию. Для этого у нас существует Федеральная антимонопольная служба, наши региональные органы ФАС. У них есть полномочия, которые позволяют осуществлять контроль и предпринимать соответствующие меры. Среди таких полномочий – жесткие штрафы в случае выявления цепочек и необоснованного повышения цен на разных этапах их формирования», - обратил внимание Александр Котов и констатировал, что пока в Псковской области, в отличие от некоторых других регионов, примеров таких наказаний не было.

По мнению председателя Собрания, информация будет полезна не только для депутатского корпуса. По общему решению вопрос включен в повестку предстоящей сессии.