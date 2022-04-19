России удастся вырваться из кризиса - Владимир Кузь

России удастся вырваться из кризиса, связанного с санкциями, заявил заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Владимир Кузь в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).
«Я считаю, нашей стране удастся вырваться из кризиса, — сказал гость студии. — Мы переживали и не такие ситуации. Сейчас, на мой взгляд, ситуация не так страшна, как ее рисуют. Конечно, как таковой кризис, его пик, не наступил. По прогнозам экономистов и экспертов, все ожидают пика в августе-сентябре. Сейчас - начальный этап, начальная фаза. Мы, дорожники, тоже столкнулись с проблемами. И основная проблема - не логистика, а инфляция. Уже сегодня говорят, что она составляет порядка 20%. Мы стали ощущать это на себе, инертные материалы — щебень, песок — растут в цене. Логистика дорожает. Есть проблемы с комплектующими, запчастями, резиной».
Владимир Кузь выразил уверенность, что страна выстоит. «Русский человек и не такое переживал. Перестроятся логистические цепочки. Если где-то растет цена на инертные материалы, то мы ожидаем снижения цены на топливо, потому что экспорт топлива закрыт, и цена должна падать», — добавил он.