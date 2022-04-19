Экономика

В областном Собрании обсуждают возможность отмены налога для сельхозпроизводителей

В Псковском областном Собрании депутатов обсуждают возможность отмены налога для сельхозпроизводителей. Об этом сообщил заместитель председателя парламентского комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию депутатов Владимир Кузь в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Сейчас мы в качестве мер поддержки обсуждаем с депутатами отмену налога на имущество для сельхозпроизводителей, 1,9%. Чтобы у них был стимул вводить основные средства, как можно больше строить», — рассказал гость студии.

Владимир Кузь напомнил, что налог на имущество — региональный. «Просчитываем возможности его отмены», — добавил депутат.

По его мнению, нужно подходить комплексно для поддержки секторов экономики, а не точечно. «Мне очень понравилась идея, о которой читал: было бы неплохо давать предпринимателям беспроцентный кредит на год в размере той суммы, которую они в виде налогов заплатили год назад», — добавил Владимир Кузь.