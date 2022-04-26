Экономика

Корректировки бюджета Псковской области обсудил профильный комитет регионального парламента

Внесение изменений в региональный закон о бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов обсудили члены комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов. Об этом с заседания комитета, которое проходит 27 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Вице-губернатор, председатель областного комитета по финансам Татьяна Баринова рассказала, что из федеральной казны в областной бюджет поступает 2 млрд 687,3 млн рублей. Таким образом, доходы областного бюджета составят 50 млрд 569 млн 672 тысяч рублей, расходы – 54 млрд 794 млн 155 тысяч рублей, дефицит увеличится на 97 млн 347 тысяч рублей.

1 млрд 526,2 млн рублей предназначены для модернизации школьных систем образования, указала она. «В ряде муниципальных образований уже производятся ремонты школ», — отметила Татьяна Баринова.

78 млн рублей пойдут на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в части соблюдения требований к отоплению, водоснабжению и канализации, 17,5 млн рублей — на компенсацию затрат хлебопекарей, 31 млн рублей — на организацию дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения, 100,5 млн рублей — на снижение напряженности на рынке труда, 24,1 млн рублей — на лекарства для лечения ковид-больных.

На финансирование дорожной деятельности дополнительно направлено 746,9 млн рублей.

На завершение строительства соцгородка под Псковом выделили 109,6 млн рублей. «Будет продолжена работа по замещению этих средств федеральными», - уточнила Татьяна Баринова.

Кроме того, 40,2 млн дополнительно выделено на покупку жилья детям-сиротам, увеличено финансирование на строительство мультимедийного парка «Россия — моя история» (51,8 млн рублей). Почти 79,8 млн рублей направят на реализацию туркластера «Духовные истоки».

Татьяна Баринова добавила, что госдолг региона сейчас составляет 18 млрд 597 млн рублей (71,8% к налоговым и неналоговым доходам, принятым в бюджете).

«На сельское хозяйство дополнительное финансирование не выделяется?» - спросил вице-спикер, председатель парламентского бюджетного комитета Александр Братчиков.

«Пока поддержка только малому бизнесу», - ответила Татьяна Баринова. По ее словам, возможно поступление дополнительных средств из федерального бюджета, областная казна пока не располагает на это средствами.

«Не планируется ли поднятие зарплаты муниципальным государственным служащим?» - решил уточнить Александр Братчиков.

«Вопрос остается на контроле», - ответила вице-губернатор. По ее словам, при рисках снижения собственных налоговых и неналоговых доходов принять это решение нельзя без ощутимых источников финансирования, пока вопрос остается на контроле. По бюджетникам ожидается решение правительства и президента, добавила Татьяна Баринова.

«Это очень важно, - подчеркнул Александр Братчиков. - Мы видим, как выросли цены в магазинах. Зарплаты, которая выплачивается бюджетникам, уже недостаточно».

«Социальные выплаты были проиндексированы всего на 4%. Предусмотрена ли дальнейший индексация?» — задал вопрос депутат Петр Алексеенко.

Татьяна Баринова ответила, что все социальные выплаты будут проиндексированы, но для дальнейшей индексации нужны источники, которые сейчас отсутствуют.

Вице-спикер Виктор Остренко указал на то, что идет снижение финансирования по направлению пожарной безопасности.

«Было принято решение до 1 июля пока зарезервировать средства областного бюджета, которые идут на приобретение и ремонты. Это касается всех направлений. Областные средства зарезервированы. Это где-то около 700 млн рублей. Поэтому, если где-то очень сложная ситуация, например, был предусмотрен ремонт крыши, и его надо срочно сделать, то тогда по решению губернатора эти средства открываются и начинается финансирование. Сейчас до 1 июля все комитеты работают в таком режиме: если срочно, необходимо, мы открываем финансирование», - пояснила Татьяна Баринова.

Вице-спикер Юрий Сорокин в свою очередь указал на ненадлежащее состояние детских садов, построенных в советское время.

«Стыдно заходить. Нужно обратить внимание на это. Нужно предусматривать оснащение старых детских садов современным оборудованием. Это должна быть государственная политика», - сказал он.

«Правильное замечание», - согласился Александр Братчиков и выразил надежду, что следующим этапом будет выделение средств на капремонт детсадов.

Виктор Остренко отметил, что также солидарен с замечанием Юрия Сорокина. Также он еще раз отметил, что необходимо уделять внимание пожарной безопасности отдаленных населенных пунктов. В качестве примера он привел деревню Лавры Печорского района.

«Отдаленность не позволяет в нормативные сроки укладываться пожарным в случае необходимости. Хотел бы, чтобы в дальнейшем обращали внимание на это», - сказал он.

Комментируя изменения в бюджет, Александр Братчиков отметил, что средств на полноценный ремонт школ ждали давно. «1,5 млрд рублей. Это позволит отремонтировать большое количество школ почти во всех районах. Я очень благодарен работе губернатора и администрации, что они смогли эти средства привлечь», - продолжил он. Кроме того, вице-спикер отметил, что почти 750 млн рублей направляются преимущественно на ремонт муниципальных дорог. «Дополнительные средства на дороги никогда не помешают», - подчеркнул он.

А поддержка хлебопеков позволит не изменять цены на продукцию хлебобулочных предприятий, добавил Александр Братчиков.

После обсуждения комитет рекомендовал областному Собранию принять поправки в бюджет на сессии 28 апреля.