Экономика

Ольга Милонаец объяснила, какие ИП подпадают под контроль антимонопольщиков

Руководитель Псковского УФАС Ольга Милонаец в ходе парламентского часа на сессии областного Собрания 28 апреля рассказала, кто из индивидуальных предпринимателей подпадает под контроль ФАС, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Первый запрет на антимонопольный контроль, если оборот не превышает 800 млн рублей. Любой хозяйствующий субъект, предприниматель, имеющий оборот ниже 800 млн рублей, не подпадает под антимонольный контроль. На ИП смотреть нельзя, если нет оборота 800 млн», - отметила она.

Ольга Милонаец обратила внимание на то, что в законе о регулировании торговой деятельности есть 22 статьи: из них только три говорят о контроле УФАС.

Она также добавила, что четко фиксирует вопросы, которые депутаты ставят перед УФАС.

Информацию Псковского УФАС о контроле за соблюдением антимонопольного законодательства хозяйствующими субъектами, ведущими торговую деятельность в Псковской области, заслушивают в ходе парламентского часа в связи с массовыми обращениями граждан по вопросу необоснованного повышения цен на продовольственные и непродовольственные социально значимые товары в Псковской области и, как следствие, высокой социальной напряженности.