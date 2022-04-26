Ольга Милонаец объяснила, какие ИП подпадают под контроль антимонопольщиков

Руководитель Псковского УФАС Ольга Милонаец в ходе парламентского часа на сессии областного Собрания 28 апреля рассказала, кто из индивидуальных предпринимателей подпадает под контроль ФАС, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Ольга Милонаец обратила внимание на то, что в законе о регулировании торговой деятельности есть 22 статьи: из них только три говорят о контроле УФАС.
Она также добавила, что четко фиксирует вопросы, которые депутаты ставят перед УФАС.
Информацию Псковского УФАС о контроле за соблюдением антимонопольного законодательства хозяйствующими субъектами, ведущими торговую деятельность в Псковской области, заслушивают в ходе парламентского часа в связи с массовыми обращениями граждан по вопросу необоснованного повышения цен на продовольственные и непродовольственные социально значимые товары в Псковской области и, как следствие, высокой социальной напряженности.