Экономика

Андрей Маковский о контроле за ростом цен: Было ощущение, что Псковское УФАС отсиживалось

Было ощущение, что Псковское УФАС отсиживалось, заявил депутат областного Собрания Андрей Маковский («Новые люди») в рамках обсуждения эффективности контроля за повышением цен. Свое мнение он высказал на сессии регионального парламента 28 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Такое мнение высказал

«В продуктовых магазинах деятельности УФАС не видно. И что делали в момент, когда взлетели цены на сахар? Было ощущение, что Псковское УФАС отсиживалось. Какие меры предпринимаются с ростом цен на продукты?» - спросил парламентарий.

«Чтобы ответить на ваш вопрос, нужно заново зачитать мой доклад. Продолжаем работать. Влияния на каждый магазинчик не имеем», - ответила руководитель Псковского УФАС Ольга Милонаец.

Информацию Псковского УФАС о контроле за соблюдением антимонопольного законодательства хозяйствующими субъектами, ведущими торговую деятельность в Псковской области, заслушивают в ходе парламентского часа в связи с массовыми обращениями граждан по вопросу необоснованного повышения цен на продовольственные и непродовольственные социально значимые товары в Псковской области и, как следствие, высокой социальной напряженности.