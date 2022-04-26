Экономика

Александр Котов: Резервирование 700 млн рублей в бюджете региона – «подушка безопасности»

Председатель Псковской областного Собрания Александр Котов на сессии регионального парламента в пресс-подходе прокомментировал резервирование администрацией региона средств в областном бюджете на сумму порядка 700 млн рублей, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Резервирование 700 миллионов рублей – абсолютно оправданный шаг. Он, прежде всего, создает "подушку безопасности" при реализации национальных проектов. У нас запущены контракты, ведется строительство, капитальный ремонт. А в строительной отрасли сейчас происходит удорожание материалов, иногда потенциальные подрядчики не выходят на торги, поскольку опасаются понести убытки от заключения госконтракта. В этой ситуации нужна "подушка безопасности": мы можем оперативно отреагировать. Как известно, президент ставит задачу выполнить все нацпроекты, и таким образом мы нивелируем риски», – отметил Александр Котов.

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Напомним, 27 апреля, в ходе заседания парламентского комитета по бюджету, финансам и налоговой политике вице-губернатор Псковской области, председатель областного комитета по финансам Татьяна Баринова сообщила, что средства областного бюджета, которые «идут на приобретение и ремонты», зарезервированы в сумме около 700 млн рублей до 1 июля.