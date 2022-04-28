Экономика

Глава «Опоры России» оценил опыт Псковской области по регламентированию размещения НТО

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с президентом Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александром Калининым 29 апреля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, в общении также принял участие председатель регионального отделения «Опора России» Валерий Лесников.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Псковской области

Участники встречи обсудили деятельность малого и среднего предпринимательства в условиях санкционного давления, необходимые меры поддержки. Александр Калинин передал губернатору конкретные предложения от МСП, с которыми к нему обратились представители бизнес-сообщества на встрече в региональном центре «Мой бизнес». Данную площадку президент «Опоры России» оценил высоко и отметил, что подобные центры должны открываться и в других городах.

На встрече речь зашла о развитии розничной торговли, особенно ее мобильных форм. Александр Калинин положительно оценил опыт региона в части регламентирования размещения объектов нестационарной торговли. Он обратил внимание, что наработки региона обязательно будут использованы при подготовке федерального законодательства. «Сейчас мы как раз работаем над федеральным законом. А вы все вопросы проработали еще несколько лет назад. Многие вещи мы будем у вас брать блоками. В большинстве регионов это еще не решено», — заметил Александр Калинин.

Глава региона отметил, что работа региона в этой части совершенствуется. Готовится проект объединенных зон охраны Пскова, который, с одной стороны, направлен на сохранение исторического центра города, с другой стороны, систематизирует работу, создаст дополнительные возможности для размещения бизнеса. Михаил Ведерников также рассказал о пилотном проекте, в рамках которого в Пскове будет развернута современная торговая площадка, которая позволит на безвозмездной основе организовать торговлю как предпринимателям, так и обычным гражданам.

В числе рассмотренных вопросов — работа, которую регион провел по внедрению дизайн-кода. «Псков открылся. Стало легче, светлее. И предприниматели согласились, что людей к ним не стало приходить меньше, зато появилась эстетика внешнего пространства», — заметил губернатор и добавил, что в работу включатся и муниципальные образования. Александр Калинин согласился, что город оставляет приятное впечатление. «Псков — удивительный город, малому бизнесу здесь можно предсказать рост по целому ряду отраслей», — заметил он.

Участники встречи также обсудили актуальные вопросы деятельности сфер автоперевозки, транспорта и логистики, лесопереработки и ряда других направлений. Глава региона подчеркнул, что озвученные предложения по адаптации объектов МСП к сложившимся экономическим условиям будут проработаны на региональном уровне. В случае необходимости губернатор выразил готовность обратиться в федеральный центр.

Кроме того, на встрече была рассмотрели деятельность и планы по развитию регионального отделения общественной организации.