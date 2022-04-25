Общество

130 млн рублей получила Псковская область на поддержку безработных

130 миллионов рублей получила Псковская область из федерального бюджета на поддержку безработных. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Средства, в первую очередь, пойдут на организацию общественных работ, например, озеленение территорий, временное трудоустройство и профессиональное обучение работников, которые находятся под риском увольнения.

Губернатор отметил, что специалисты комитета по труду и занятости должны постоянно контактировать с местными предприятиями, и предлагать специалистам, оставшимся без работы, другие вакансии. Также Михаил Ведерников подчеркнул, что сегодня важно обеспечить госзаказами местные предприятия.

«Мы приняли принципиально важное решение, вчера подписал постановление администрации Псковской области, согласно которому, размер аванса по госконтрактам может быть увеличен до 90 процентов. Считаем, что такой шаг позволит подрядчикам оперативнее работать, меньше зависеть от колебания курса и это станет дополнительной мерой поддержки для всех участников сектора госзакупок», — сказал губернатор Михаил Ведерников.