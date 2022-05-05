Экономика

Соль и сахар подорожали почти на 50% в Псковской области

Больше всего в Псковской области с начала года подорожала поваренная пищевая соль (на 46,6%) и сахар-песок (на 46,4%). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Фото: pixabay.com

Плодоовощная продукция подорожала на 30,8% (белокочанная свежая капуста – на 67,1%, бананы – на 65,6%, репчатый лук – на 54,7%, виноград – на 52,3%).

Среди продовольственных товаров также возросли цены. Так, шлифованный рис подорожал на 17,8%, сгущенное молоко с сахаром – на 15,4%, пшеничная мука – на 14,5%, мясные консервы – на 14,3%, вермишель – на 13,5%, питьевое цельное стерилизованное молоко (2,5-3,2% жирности), натуральный кофе в зернах и молотый – на 13,1%, мягкие конфеты, глазированные шоколадом – на 12,9%.

Наибольшее снижение цен за период с начала года статистики наблюдали на подсолнечное масло (на 1,4%) и говядину, кроме бескостного мяса (на 1%).

Из непродовольственных товаров больше других подорожали: ювелирные изделия – на 62,5%, легковые автомобили – на 46,2%, товары для садоводства – на 35,3%, электротовары и другие бытовые приборы – на 25,7%, телерадиотовары – на 25,1%, средства связи – на 18,1%, перевязочные материалы – на 13,9%.

Из бытовых услуг значительнее других подорожали:

шиномонтаж колес легкового автомобиля – на 21,6%,

печать цветных фотографий – на 18,7%,

помывка в бане в общем отделении – на 12%.

Наибольшее снижение цен и тарифов наблюдалось на годовую стоимость полиса ОСАГО – на 15,8%, проезд в купейном вагоне скорого фирменного поезда дальнего следования – на 7,3%, проживание в гостинице 1* – на 7,2%, билет в театр – на 2,1%. Из бытовых услуг подешевела регулировка развала-схождения колес легкового автомобиля – на 1,6%.

Из цен производителей в марте 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года в наибольшей степени выросли тарифы на перевозку грузов автомобильным транспортом – на 30,9%. Цены на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения увеличились на 9,4%, цены производителей промышленных товаров – на 6,4%, цены производителей сельскохозяйственной продукции – на 3,6%.

Статистики отметили, что потребительские цены на товары и услуги в целом в марте 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года выросли на 9,3%, в том числе на продовольственные товары – на 9,8%, на непродовольственные товары – на 12,6%, на услуги – на 4%.