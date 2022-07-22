Экономика

Центробанк снизил ключевую ставку до 8% годовых

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку 22 июля на 150 базисных пунктов, до 8% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Это связано как с влиянием набора разовых факторов, так и со сдержанной динамикой потребительского спроса. Инфляционные ожидания населения и бизнеса заметно уменьшились, достигнув уровней весны 2021 года. Снижение деловой активности происходит медленнее, чем Банк России предполагал в июне. Однако внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность», - говорится в сообщении.

Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. «Банк России будет оценивать целесообразность снижения ключевой ставки во втором полугодии 2022 года. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 12,0–15,0% в 2022 году, 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году», - добавили в ЦБ.