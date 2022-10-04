Экономика

Свыше 700 банкоматов разместили в Псковской области

726 банкоматов разместили в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения Центрального банка России.

Их количество постепенно снижается. Многие кредитные организации вместо обычных банкоматов устанавливают устройства с опцией рециркуляции, которые выдают купюры, внесенные предыдущими клиентами. В то же время количество электронных терминалов для оплаты товаров и услуг за указанный период увеличилось на 4,4% и составило около 16,5 тысячи единиц.

Также в финучреждении рассказали, что держатели платежных карт совершили 57,8 млн операций по оплате товаров и услуг на общую сумму 38,3 млрд рублей на территории Псковской области с января по июнь. По сравнению с первым полугодием 2021 года количество таких операций выросло на 5,8%, а их объем на 8,3%. Средний чек оплаты по картам в регионе незначительно увеличился и составил 660 рублей.

При этом по сравнению с прошлым годом в области на 10% сократилось количество операций по снятию наличных денег, всего за январь–июнь текущего года было совершено 4,5 млн таких операций на сумму 44,6 млрд рублей.

«Безналичные операции – это прежде всего удобно, все больше торговых предприятий использует безналичный расчет, к тому же развивается инфраструктура», – уточнили в пресс-службе.