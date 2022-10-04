Экономика

Эксперт рассказала россиянам, как экономить на еде без вреда для здоровья

Покупать продукты нужно на развес и на рынках, чтобы экономить на еде без вреда для здоровья, посоветовала россиянам финансовый консультант сервиса доставки Анастасия Макарова.

Прежде всего, по ее словам, нужно обратить внимание на рынки и ярмарки, где продукты могут стоить ощутимо дешевле, чем в магазинах, а также можно найти фрукты и овощи от местных фермеров. «В такие места лучше приходить рано утром или поздно вечером — в это время спроса меньше, а цены ниже, чем днем», - цитирует её Lenta.ru.

При покупке в магазине нужно брать овощи и фрукты на развес, а колбасу и сыры не в нарезке, чтобы не переплачивать за упаковку и нарезку, уточнила эксперт. Помимо этого стоит заглядывать на нижние полки в магазинах, где могут оказаться не менее качественные, но более дешевые аналоги необходимых продуктов, заметила он.

Анастасия Макарова также попросила не переплачивать за бренд и искать бюджетные и не менее качественные аналоги популярных товаров. «Не стоит брать продукт только из-за известной марки. Выбирайте, сравнивайте, читайте составы и выбирайте наиболее подходящий вариант в соотношении цена-качество», — сказала она.

Перед походом за продуктами всегда необходимо составлять список нужных покупок и следовать ему в магазине, чтобы избежать приобретения лишнего, заключила консультант.