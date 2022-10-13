Экономика

Тонкости уплаты имущественных налогов островичам раскроют на семинаре

Межрайонная ИФНС России №5 по Псковской области приглашает налогоплательщиков посетить бесплатный семинар, в рамках которого будут рассмотрены актуальные вопросы налогового законодательства, которые касаются оплаты имущественных налогов за 2021 год. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной налоговой службы России.

Мероприятие состоится 14 октября в 11:00 по адресу: город Остров, улица 111-й Стрелковой Дивизии, дом №10-а.

В программе семинара:

Сроки уплаты имущественных налогов в 2022 году, порядок применения льгот. Способы оплаты СНУ. Оплата налогов через сервисы «Личный кабинет» и мобильное приложение «Налоги ФЛ», как наиболее удобный способ оплаты.

Порядок применения льгот по имущественным налогам физических лиц, а так же льготы по налогу на имущество, используемое в коммерческих целях. Льготы индивидуальным предпринимателям по налогу на имущество и земельному налогу. Как заявить льготу по имущественным налогам.

Уплата задолженности по имущественным налогам физических лиц, меры ответственности.

Порядок получения квалифицированной электронной подписи для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и нотариусов в УЦ ФНС России. Изменения в соответствии с законом №63-ФЗ с 1 января 2022 года.

Электронное взаимодействие с налоговыми органами. Представление налоговой отчетности с сайта ФНС России через сервис «Представление налоговой и бухгалтерской отчетности». Преимущества представления налоговой отчетности в электронном виде, возможность получения информации с помощью ИОН запросов, в том числе из личного кабинета. Машиночитаемая доверенность.

Управление ФНС России по Псковской области напоминает, что с графиком запланированных к проведению в 4 квартале 2022 года семинаров можно ознакомиться на сайте ФНС России в разделе «Графики публичного информирования налогоплательщиков».