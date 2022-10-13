Экономика

Псковская область получит около 40 млн рублей на развитие производства масличных культур

Псковская область получит около 40 млн рублей на стимулирование производства сои, рапса, подсолнечника, льна и других масличных культур. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

По сообщению правительства РФ, решение позволит увеличить объёмы производства сои, рапса, подсолнечника и льна на 1,74 млн тонн. Работа будет вестись в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК». «Рассчитываем тем самым поддержать рентабельность хозяйств. Аграрии смогут не снижать объёмы площадей под масличными и в следующем сезоне, а на российском рынке у людей всегда будет широкий и качественный выбор необходимых им продуктов», — отметил глава правительства.

Всего на стимулирование производства масличных культур в 2022 году направят 4,8 млрд рублей. Финансирование распределят между 43 регионами. Получателями средств станут предприятия и индивидуальные предприниматели, которые занимаются выращиванием культур и их переработкой.

Псковская область активно занимается развитием производства масличных культур. Регион стабильно входит в число лидеров по производству рапса на Северо-Западе. Так, в этом году сельхозпредприятиями региона с площади в 16,6 тысячи га уже убрано свыше 36 тысяч тонн рапса (89%), отметили в правительстве региона.

Кроме того, убрано почти 140 га земель, засеянных льном (77% от плана). В ближайшее время аграрии приступят к уборке сои. В этом году культурой занято более 400 га.