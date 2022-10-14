Экономика

Услуги железнодорожного транспорта подешевели в Псковской области

Услуги железнодорожного транспорта подешевели на 12,4% в Псковской области в сентябре 2022 года по сравнению с августом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Кроме того, наибольшее снижение цен и тарифов отмечено на поездку в Белоруссию – на 6,3%, проживание в гостинице 1* или мотеле – на 5,5%, поездки в отдельные страны Южной Азии – на 4,8%.

Среди услуг наибольший рост цен наблюдался на поездку на отдых в Объединенные Арабские Эмираты – на 73,8%, поездки в отдельные страны Юго-Восточной Азии – на 34,4%, поездку на отдых в Египет – на 18,4%, полис ОСАГО – на 17,3%, полет в салоне экономического класса самолета – на 15,3%, комиссию банка за перевод средств с карты на карту – на 10,5%, обучение в негосударственных высших учебных заведениях – на 10%.

Из бытовых услуг значительнее других выросли цены на ритуальные услуги – на 1,1%.