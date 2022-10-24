Экономика

Большинство респондентов ПЛН не имеют сбережений

Более 40% опрошенных читателей Псковской Ленты Новостей (42,9%) живут «от зарплаты до зарплаты». Это следует из опроса, в котором приняли участие 324 человека.

22,84% жителей региона сообщили, что сбережений и накоплений у них нет, кроме того, у них имеются и долги. Немного сбережений на «черный день» нашлись у 16,98% респондентов. У 8,02% опрошенных накопления есть, потому что они ведут экономную жизнь.

7,72% голосующих выбрали вариант «Откладывать деньги не получается, гашу кредиты/ипотеку».

И только 1,54% участников опроса имеют приличные накопления и ни в чем себе не отказывают.

В настоящее время на сайте ПЛН стартовал новый опрос: «Необходимо ли запретить полёты авиации над Псковом?»