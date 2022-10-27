Экономика

Псковская область занимает 9 место в СЗФО по востребованности инженеров

Псковская область занимает 9 место среди регионов Северо-Западного федерального округа по востребованности инженеров. За год спрос на инженеров самых разных специальностей (по охране труда, инженеров проектов, по эксплуатации, инженеров-энергетиков, сервисников, конструкторов, электронщиков и других) в целом по стране вырос на 63%, в Псковской области - на 3%, сообщает hh.ru.

Фото: пресс-служба завода «Титан-Полимер»

Чаще всего инженеров ищут и приглашают на работу компании из строительной отрасли, ИТ-сектора, ретейла, работодатели из сферы приборостроения, металлургии, добывающей отрасли, энергетики и логистики. При этом наибольший прирост спроса на инженеров за год зафиксирован у компаний из сферы тяжелого машиностроения (+118% за год), в области энергетики (+110%), в работодателей, занимающихся приборостроением и бытовой техникой (+101%), а также промышленным оборудованием (+92%), химического производства и ЖКХ (по +79% новых вакансий).

Работодатели всё чаще ищут и приглашают на работу инженеров с опытом от 3 до 6 лет и более – за год востребованность таких специалистов выросла на 69%. А вот для начинающих соискателей без опыта число вакансий увеличилось лишь на 6%. Кроме того, работодатели в поисках новых работников предлагают все более гибкие форматы работы: за год число предложений о работе на «удаленке» для инженеров выросло на 16%, а с гибким графиком на 135%, число вахтовых вакансий стало больше на 44%.

Между тем кандидатов, имеющих инженерное образование и работающих по специальности, не хватает. В среднем на одну инженерную вакансию могут откликаться до 2-3 человек. Каждая третья компания-работодатель (34%) отмечает, что им стало сложнее искать и нанимать производственный линейный и инженерный персонал в этом году.

В планах у почти каждой второй опрошенной hh.ru компании (47%) до конца 2022 года увеличить штат своих сотрудников новыми производственными и инженерными кадрами.

Российские работодатели за год увеличили зарплаты в вакансиях для инженеров. Сильнее всего доход вырос в вакансиях для инженеров пуско-наладочных работ (рост на 35 000 рублей до 100 000), сервисных инженеров и механиков (на 20 000 до 80 000 рублей), инженеров ПТО (на 15 000 до 65 000 рублей).