Экономика

Псковичи стали серьёзнее относиться к планированию личного бюджета — опрос

Накопления уменьшаются, на этом фоне псковичи стали серьёзнее относиться к планированию личного бюджета. По данным сервиса SuperJob, учёт личных финансов в той или иной степени ведет большинство псковичей (71%): 51% подсчитывают свои доходы и расходы примерно, а 20% - строго.

Не контролирует свои финансы каждый третий (32%). Чем старше респонденты, тем чаще они ведут личный или семейный бюджет: среди опрошенных старше 45 лет о таком подходе сообщили 16%, а среди тех, кто моложе 34, - лишь 7%.

Кроме того, строгий учет личных финансов более характерен для горожан с доходом свыше 80 тысяч рублей, чем для зарабатывающих менее 50 тысяч рублей (18% против 10% соответственно). Чаще всего псковичи планируют свои доходы и расходы на минимальный срок - менее полугода: об этом рассказали 40%. У 24% горизонт финансового планирования составляет от полугода до года, у 15% - более года. Без плана зарабатывают и тратят деньги 21% опрошенных.

Тех, кто привык к финансовому планированию на длительный срок, вдвое больше среди респондентов старше 45 лет, чем среди опрошенных до 34 лет (19% против 9%). Совсем не планируют доходы и расходы либо планируют их на минимальный срок чаще те, кто зарабатывает до 50 тысяч рублей. Сегодня почти у каждого второго псковича (49%) нет никаких накоплений. Лишившись всех источников дохода, 20% могли бы прожить на свои сбережения 1-2 месяца, 13% - меньше месяца. От 3 до 6 месяцев за счёт финансовой подушки безопасности продержались бы 7%, от полугода до года - 6%. Лишь 5% опрошенных смогли бы жить без доходов больше года. Каждый пятый псковича (20%) оценивает уровень своей финансовой грамотности как высокий, 52% - как средний, 14% - как низкий.

Смотрите также Большинство респондентов ПЛН не имеют сбережений

Респонденты с доходом свыше 80 тысяч рублей считают себя экспертами в личных финансах вдвое чаще, чем те, кто зарабатывает менее 50 тысяч рублей (32% против 16%).