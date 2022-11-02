Экономика

В России официально разрешили параллельный импорт алкоголя

Министерство промышленности и торговли РФ включило алкоголь в перечень товаров, разрешенных для ввоза в рамках параллельного импорта, соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень товаров (групп товаров), в отношении которых не применяются положения подпункта 6 статьи 1359 и статьи 1487 Гражданского кодекса при условии введения указанных товаров (групп товаров) в оборот за пределами территории Российской Федерации. После группы 06 ТН ВЭД ЕАЭС дополнить строкой следующего содержания: Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус», - говорится в тексте приказа.

Уточняется, что перечень разрешенных для параллельного импорта товаров дополнен рядом брендов.

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