Экономика

Полтора миллиона рублей выделили школе в Пушкинских Горах

Полтора миллиона рублей выделили средней общеобразовательной школе имени А. С. Пушкина в Пушкинских Горах. Об этом сообщила депутат районного Собрания, директор учреждения Оксана Филиппова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Оксана Филиппова / «ВКонтакте»

На сессии Пушкиногорского районного собрания депутатский корпус рассмотрел восемь вопросов.

В бюджет района были внесены изменения. Около 1,5 млн рублей дополнительно выделили Пушкиногорской средней школе на решение вопросов безопасности в учреждении (установка дополнительных видеокамер и специализированную систему мониторинга), на заработную плату технических работников и содержание школы, компенсацию средств, затраченных на изготовление проектно-сметной документации.

«Для нашей школы, где обучаются более 700 учащихся, эти средства станут хорошим подспорьем, особенно, что касается безопасности детей. Благодарю коллег за единодушную поддержку», – отметила Оксана Филиппова.

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«Еще один вопрос, который и мною был поддержан, - весомый шаг для решения проблемы водоснабжения жителей деревни Васильевское. Две старых водонапорных башни, находящихся в ведении сельского поселения "Велейская волость", вместе с полномочиями по содержанию будут переданы муниципальному образованию. Силами волости содержать объекты тяжело и финансово, и технически, а на уровне района функционирование технических сооружений можно обеспечить в наилучшей степени», – добавила она.