Общество

Камеры видеонаблюдения установили на здании школы в Пушкинских Горах во время каникул

Камеры видеонаблюдения установили на здании школы имени А. С. Пушкина в Пушкинских Горах во время каникул. Об этом сообщается на странице учреждения в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: МБОУ «Пушкиногорская СОШ имени А. С. Пушкина»

«Пока наши школьники отдыхают на осенних каникулах, технические работники активно трудятся, приводя в порядок территорию здания и выполняя работы по обеспечению безопасности образовательного учреждения», – отметили сотрудники учреждения.

Они обновляют покраску стен спортивного зала, проводят генеральную уборку помещений, устанавливают дополнительные камеры видеонаблюдения и осветительные приборы на здании школы.

Совместно с сотрудниками отдела вневедомственной охраны в целях обеспечения надежности охраны школы произвели замену морально устаревшего охранного приемно-контрольного оборудования «Аргон» на современное приемно-контрольное оборудование «Юпитер».