Экономика

Псковских улиток «по-бургундски» представили министру сельского хозяйства Белоруссии

Фермер из Невельского района Алексей Корочкин его бизнес-партнер Натальей Деревянных представили свою продукцию улиток на 28-й Международной специализированной оптовой выставке-ярмарке «Продэкспо-2022» 15 ноября. Об этом сообщается в группе улиточной фермы «Эскарго Дор» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Эскарго Дор» / «ВКонтакте»

«Вышли на международный уровень! И это наш очередной важный шаг. Спешим похвастаться, что наша эксклюзивная продукция - Псковская улитка в традиционном соусе "по-бургундски" - произвела впечатление на важных гостей мероприятия не только Республики Беларусь – министра сельского хозяйства Республики Беларусь Игоря Брыло, – но и из соседних регионов и государств.

Мы гордимся, что представляем Псковскую область на таком серьёзном мероприятии и рассчитываем на успешные результаты», – отметили предприниматели.

Они добавили, что первый рабочий день выставки-ярмарки «Продэкспо-2022» был очень насыщенным.