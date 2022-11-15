Общество

Виноградных улиток из музея Ковалевской будут поставлять на ферму «Эскарго Дор»

Невельская улиточная ферма «Эскарго Дор» и мемориальный музей-усадьба Софьи Ковалевской в Полибино достигли договорённости о поставках улиток. Об этом рассказала заведующая музеем Светлана Белюкова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«На территории музея есть большое количество виноградных улиток. Мы договорились с Алексеем Корочкиным, создателем улиточной фермы "Эскарго Дор", которая находится в получасе езды от Полибино, о сборе улиток. Мы предполагаем, что взаимодействие получится в 2023 году, сбор пройдет с 1 мая по 15 июня», – поделилась эксклюзивной информацией гостья студии.

Кроме того, Светлана Белюкова сообщила, что в ноябре впервые туристическая группа из Пскова приедет не просто посмотреть на достопримечательности южных районов Псковской области, но и продегустировать улиток.

«У них есть конкретная цель: музей Софьи Ковалевской в Полибино, затем движение на улиточную ферму и знакомство с этим деликатесом», – отметила она.

Виноградные улитки в окрестностях Полибино живут уже больше двух веков. В 1774 году за освобождение Казани от мятежников Емельяна Пугачева Ивану Михельсону были даны 1000 душ крестьян с множеством деревень в Невельском уезде. Он разбил в Иваново английский парк, построил оранжереи с экзотическими растениями. Вместе с растениями были завезены и насекомые, для борьбы с которыми Михельсон приобрел особый сорт улиток.

Фото: «Мемориальный музей-усадьба С.В. Ковалевской» / «ВКонтакте»

В 1890 году в имении Иваново был историк Михаил Семевский. Он писал в очерке «Поездка по России в 1890 году»:

«В саду и отчасти в парке попадается особый род улиток, разведенный Михельсоном для борьбы с червями и насекомыми; замечательно, что улитки эти не разводятся в других местах, несмотря на несколько над этим опытов».

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